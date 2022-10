Dominic torna “Domino”: addio incubi, prima semifinale indoor dopo 2 anni!

Due anni. A due anni dall’ultima semifinale indoor, Dominic Thiem deve per forza vedere il bicchiere mezzo pieno: la semifinale di Gijon è un risultato straordinario dopo i tanti problemi fisici, tecnici e di ritmo partita che ha avuto e, dalle ATP Finals 2020, non arrivava fra i primi 4 di un torneo sul veloce al coperto. Anche se ritrova l’avversario di allora, Andrey Rublev, dalle caratteristiche simili, come picchiatore da fondocampo e quindi uno dei peggiori possibili: tanto che dopo i primi 2 episodi a favore dell’erede austriaco di Thomas Muster nelle ultime 3 partite l’ha spuntata sempre il russo.

Dominic Thiem riscopre antiche sensazioni

Ma come fa Thiem a non gioie dopo aver infilato Sousa, Giron e Cerundolo? E’ ili secondo grande passo stagikjnake dopo la semifinale di Gstaad di luglio, ma la terra rossa è la superficie preferita del poderoso 29enne dal gran rovescio a una mano che, sul rosso, si è aggiudicato 10 dei 17 titoli ATP (6 cemento, 1 erba), raggiungendo il numero 3 del mondo nel marzo di dire anni fa sull scia delle 2 finali consecutive al Roland Garros (2018 e 2019). Cui si aggiungono quella agli Australian Open e il titolo agli US Open sempre del 2020, e le due finali alle ATP Finals 2019 e 2020.

Quando gli enormi sforzi fisici per tenere botta coi famosi Fab Four gli sono costati una serie di gravi problemi fisici, al polso destro e al ginocchio, con conseguenti sconfitte anche clamorose e forzati stop, cui s’è aggiunto un altro infortunio a un dito ad inizio di questa stagione e poi anche il Covid, con conseguente crollo in classifica fino addirittura al numero 346 di fine giugno.

Quando a Dominic le battaglie e le 6 vittorie su 15 confronti contro Nadal di cui sembrava l’unico credibile antagonista sulla terra rossa. devono essere sembrate una chimera, così come il bilancio 5-7 con Djokovic, il 5-2 con Federer e l’8-3 sul grande amico, l’astro nascente dell’epoca, Sasha Zverev.

Vittima di un sortilegio

Dominic era vittima di un sortilegio dal secondo turno di Roma del maggio dell’anno scorso. Quando aveva perso, di fila, contro Sonego, quindi, d’acchito, con Norrie a Lione, Andujar al Roland Garros (da due set a zero) e da Mannarino a Maiorca, chiudendo il 202 bruscamente già a giugno. Era rientrato a fine marzo di quest’anno al Challenger di Marbella e aveva perso subito con Cachin, poi era stato sconfitto anche da Millman a Belgrado, da Bonzi all’Estoril, da Murray a Madrid, da Fognini a Roma, da Cecchinato a Ginevra, da Dellien al Roland Garros. Il bravissimo ragazzo austriaco si è quindi aggiudicato appena una partita nel Challenger di Salisburgo contro il numero 210 del mondo, Misolic, perdendo però subito dopo da Bagnis (102). Un vero e proprio incubo. Che Thiem ha interrotto dopo 14 mesi soltanto a luglio quando Thiem ha battuto Ruusuvuori nel primo turno di Baastad.

La svolta di Thiem

Allora, finalmente dopo tanto stentare nel ritrovare il tempo d’impatto e quindi la potenza e anche il ritmo partita e la resistenza, Dominic si è sentito di nuovo il favoloso “Domino”, come lo chiamano tutti nel tennis, e ha cominciato a pensare che qualcosa stava cambiando, che doveva solo avere pazienza e insistere, crescere pian pianino, match dopo match, per ritonificarsi nel tennis e nel morale, e ritrovarsi per fine stagione.

Con l’obiettivo di fare un nuovo salto di qualità dopo una buona preparazione invernale e ripartire perentoriamente verso gli obiettivi che gli competono nel 2023. Ce la farà, non ce la farà? Di sicuro oggi Dominic è un giocatore diverso dal passato, cerca più spesso soluzioni dolci e vari, attacchi in controtempo, contropiede e precisione rispetto agli strappi impressionanti che hanno caratterizzato i suoi anni d’oro e quindi le sue prestazioni ad altissimo livello, lo stesso dei mostruosi Federer, Djokovic e Murray. Evidentemente ha recepito la lezione di coach Nicolas Massu che ha sposato nel marzo 2019 e che l’ha accompagnato nel momento più buio della carriera.