Dopo cinque anni Tsitsipas saluta la top10

4 marzo 2019 - 19 febbraio 2024. Quasi cinque anni esatti. Tanto è durata la permanenza di Stefanos Tsitsipas in top10, classifica che il greco abbandonerà il prossimo lunedì in favore di Alex De Minaur - già semifinalista a Rotterdam - e che la precoce eliminazione agli Australian Open aveva già messo a forte rischio.

Anche cinque anni fa tutto era cominciato proprio in Australia. Presente in tabellone da n.15 del mondo, il greco si spinse fino alla semifinale, dove fu sconfitto in tre set da Rafa Nadal, per poi imporsi due settimane dopo a Marsiglia in finale contro Mikhail Kukushkin. Da lì in poi sono arrivati altri otto titoli Atp e un best ranking che nell'estate del 2021 lo vide issarsi fino alla terza posizione.

Sconfitto lo scorso gennaio negli ottavi a Melbourne da Taylor Fritz, e impossibilitato a difendere i punti conquistati l'anno precedente grazie alla finale che lo aveva visto cedere al solo Novak Djokovic, Tsitsipas scivolò in decima posizione e lunedì, complici i risultati dei suoi rivali, perderà ancora una posizione presentandosi così al via del torneo di Los Cabos da n.11 del mondo.

In Messico il figlio di Apostolos difenderà il titolo vinto nel 2023 in finale contro...Alex De Minaur, l'australiano che grazie ai buoni risultati collezionati nelle ultime settimane lo scalzerà dalle prime dieci posizioni del ranking. Riuscire a confermarsi in Messico però potrebbe non bastar lui per rientrarvi. La caccia grossa per lui è fissata per il Sunshine Double, con le due tappe di Indian Wells e Miami, due tornei che l'anno scorso lo videro uscire di scena al primo turno contro l'australiano Jordan Thompson e al terzo turno contro il russo Karen Khachanov. Non tutto è perduto quindi per il greco che appena la scorsa primavera sembrava potesse dare l'assalto al vertice della classifica in caso di successo al Roland Garros. Ma perché la rincorsa possa innescarsi, occorrerà fin da subito ritrovare risultati e continuità di rendimento.

