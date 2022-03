Doppia cifra azzurra: in 10 (da oggi) all’Open di Vigo

L’Italia è di nuovo in doppia cifra, ed è una buonissima notizia. Per la seconda volta su tre tappe tutte le giocatrici di punta del padel italiano hanno deciso di rispondere in massa al richiamo del World Padel Tour, a testimonianza di un desiderio sempre maggiore di svolgere attività internazionale di altissimo livello. Uno step necessario che dopo Miami e Reus passerà dalla città galiziana di Vigo, dove domenica scatta la Pre Previa del terzo Open del 2022.



Non ci sono azzurri, ma in compenso le bandiere italiane sono ben dieci sparse nei tre tabelloni femminili, con Carolina Orsi che guarda tutte dall’alto e ancora una volta parte dal Cuadro Final, insieme alla compagna Sandra Bellver. Le due hanno giocato un buon torneo a Reus, superando il primo turno e poi uscendo a testa alta contro le numero 2 del mondo Sanchez/Josemaria, e potrebbero trovarsele di fronte anche all’Instituto Ferial de Vigo, qualora dovessero vincere di nuovo la sfida di primo round. Stavolta, tuttavia, il compito sembra ancora più difficile, visto che sulla strada della laziale e dalla catalana ci sono le giovanissime Beatriz Caldera (classe 2001) e Carmen Goenaga (2004), tredicesima coppia al mondo e già capaci di vincere partite di alto livello.



A comandare l’altro lato del tabellone, come sempre, Gemma Triay e Alejandra Salazar: nel 2022 non hanno ancora perso una partita, e puntano ad allungare la striscia positiva il più a lungo possibile.

OPEN VIGO 2022 – I TABELLONI

MASCHILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

FEMMINILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

Nel tabellone di Previa c’è invece Carlotta Casali, l’altra romana trapiantata in Spagna, che torna dopo aver saltato il torneo di Reus a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nelle qualificazioni per la tappa inaugurale di Miami. Insieme alla spagnola Patricia Martinez, l’azzurra attende una coppia proveniente dalla Pre Previa, nella quale le azzurre sono ben otto.



Le due coppie che hanno più chance di fare strada sono come sempre Vinci/Sussarello e Pappacena/Marchetti, già capaci di qualificarsi per Miami e arrivate a un passo dal fare lo stesso a Reus. Le prime, che nel WPT hanno messo insieme la bellezza di sette vittorie in due tornei, sono favorite nei primi due turni, a partire dall’esordio contro Natalia Sanz e Laia Bonilla. A Pappacena/Marchetti (coppia numero 2 del tabellone) basterà invece vincere una sola partita per accedere alla Previa, nel pomeriggio di domenica.

Di nuovo presenti anche Emily Stellato e Carolina Petrelli, che affrontano al primo turno Ana Dominguez Gracia e Marina Pinacho, così come Valentina Tommasi e Lorena Vano. La romana classe ’95 fa squadra con la spagnola Eugenia Guimet, con la quale ha già mostrato un’ottima intesa, e sfida al primo turno una coppia non facile come Fassio/Rico. Per Lorena Vano, casertana cresciuta a Malaga che gioca insieme alla n.64 del mondo Ana Seijas, sfida di primo turno contro Ribeiro/Manquillo. Lunedì i due turni di Previa, martedì il via al main draw.

Inizierà martedì anche il Cuadro Final maschile, che lo scorso anno incoronò Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez. Non sarà così dodici mesi dopo, dato che i due argentini hanno diviso le proprie strade, ma sin qui è andata bene a entrambi che si sono spartiti i primi due titoli dell’anno. Vuol dire che sono ancora a secco sia Galan/Lebron, coppia numero uno del mondo, sia Navarro/Di Nenno, coppia numero due, capaci di vincere appena due incontri in altrettanti tornei. Non hanno ancora superato i quarti di finale, faticando a trovare il rendimento (e l’entusiasmo) della seconda parte del 2022, ma l’impressione è che prima o poi torneranno. Devono solo trovare un modo per accendere la miccia.



Vigo può essere l’occasione giusta per riuscirci, anche se i più affamati di tutti sono i due accomodati dalla parte opposta del tabellone, e ancora con il dente avvelenato per la figuraccia rimediata in finale a Reus, dove un campo particolarmente lento ha esaltato il padel di Tapia/Gutierrez, diventando una delle ragioni di una severa sconfitta. A Vigo le condizioni non dovrebbero essere troppo diverse da quelle del torneo catalano, ma ogni settimana fa storia a sé.



Curioso il potenziale esordio contro Campagnolo/Garrido, che li hanno sconfitti (con polemica) a Miami. Un’occasione di vendetta che Galan e Lebron proveranno a non farsi scappare. Per Navarro/Di Nenno, invece, probabile sfida con i giovani Ramirez/Arroyo. Nella parte bassa del tabellone anche Bela/Coello, che dopo il titolo di Miami e la prematura sconfitta a Reus cercano di nuovo un buon torneo. Per capire se possono lottare per la vetta o solamente per qualche exploit. Mercoledì, contro Jesus Moya ed Edu Alonso, il loro primo impegno.