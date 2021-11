Doppietta azzurra ai Mondiali: ragazze già ai quarti

Il cielo è azzurro sopra… Doha. La citazione, presa in prestito dal successo dell’Italia ai mondiali di calcio del 2006 a Berlino, è diventata il motto della nostra nazionale femminile di padel, che in Qatar ha conquistato con una giornata d’anticipo la certezza di un posto alla fase a eliminazione diretta dell’Ooredoo World Padel Championship, quindicesima edizione del campionato del mondo organizzato dall’International Padel Federation.



Merito del facile successo per 3-0 sull’Olanda, in una sfida che le azzurre hanno avuto l’onore di giocare sul Campo Centrale del Khalifa Tennis & Squash Complex, poi teatro del successo dei giganti dell’Argentina contro l’Uruguay. Come già lunedì contro il Belgio, le ragazze di Marcela Ferrari erano ampiamente favorite e l’hanno dimostrato, tanto che la selezionatrice azzurra ha deciso di mescolare di nuovo due delle tre coppie, alla ricerca delle migliori soluzioni in vista di incontri più impegnativi.

Contro l’Olanda il punto dell’1-0 è arrivato grazie a Carolina Orsi e Carlotta Casali, le due azzurre che hanno deciso di trasferirsi a tempo pieno a Madrid per giocare tutti i tornei del World Padel Tour. Contro Rosalie van de Hoek e Chayenne Ewijk alle romane sono bastati 47 minuti, per imporsi per 6-0 6-2. Di Erika Zanchetta e Giorgia Marchetti (al debutto assoluto in azzurro) il punto della vittoria. Contro Steffie Weterings e Marcella Koek le due laziali hanno giocato un ottimo padel, regalando qualche giocata spettacolare e chiudendo per 7-5 6-3.



A firmare il definitivo 3-0 sono state invece Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, passate per 6-4 6-1 contro le giovani Milou Ettekoven e Tess van Dinteren. Le azzurre, per anni le dominatrici assolute del padel tricolore, hanno incontrato qualche difficoltà solo nel primo set, ma dopo aver cancellato una palla-break sul 3-4 hanno cambiato passo, vincendo nove dei successivi dieci game.

Con l’accesso ai quarti di finale già in cassaforte, l’Italia tornerà in campo nella terza giornata (mercoledì) contro la Danimarca, battuta prima dall’Olanda e poi dal Belgio, e quindi già tagliata fuori dalla corsa a un posto fra le prime otto. Per le azzurre sarà un match comunque prezioso per chiudere il Girone C al primo posto, ed evitare le più forti nel sorteggio dei quarti in campo giovedì.

A bissare il bel successo delle ragazze è arrivata la prima vittoria dell’Italia maschile di coach Gustavo Spector, che ha superato per 3-0 i padroni di casa del Qatar, arrivati alla competizione di Doha dopo aver vinto la fase eliminatoria giocata lo scorso week-end a Dubai. Il compito di aprire le danze è toccato di nuovo a Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, alla prima convocazione per un campionato del mondo. I due, coppia fissa in Italia da un paio d’anni, hanno impiegato qualche game a prendere le misure al padel aggressivo del duo rivale Abdulla/Zayed, ma una volta individuate le tattiche giuste hanno dominato, chiudendo per 6-3 6-2.



Ancora più facile la vittoria di Daniele Cattaneo e Michele Bruno, a segno per 6-1 6-2 contro i fratelli Saadon Al-Kuwari: Abdulaziz e Mohammed. Una coppia decisamente curiosa, visto che il primo di mestiere fa l’agente di calciatori e si diletta come pilota di rally, mentre il secondo a giudicare dai follower su Instagram sarebbe la vera star di questo mondiale. Da solo ne ha quasi 650mila, oltre il doppio rispetto a una leggenda come Fernando Belasteguin, anche se – come è facile immaginare – il motivo non è il padel. La popolarità è dovuta al suo mestiere da volto tv del canale beIN Sports, che in Qatar trasmette tutti i più importanti campionati di calcio. Negli ultimi mesi sta facendo sempre più sul serio col padel, anche se il rendimento è ancora lontano da quello dei migliori italiani.

Di Simone Cremona e Marcelo Capitani il terzo punto: i campioni d’Italia, che lunedì avevano vinto un gran match contro la coppia brasiliana Julianoti/Flores (top-10 nel ranking del circuito APT Padel Tour), hanno avuto vita facile nel duello contro Al-Hijji/Al-Harrasi, battuti con un doppio 6-2.



In virtù del successo del Brasile sul Belgio, e col Qatar già matematicamente alla fase che stabilirà le posizioni dalla nona alla sedicesima, nel Gruppo C resta un solo posto per i quarti. Se lo giocheranno Italia e Belgio nello scontro diretto di mercoledì. Sulla carta partono favoriti gli azzurri, ma guai a sottovalutare il team belga. Contro il Brasile, pur perdendo per 3-0, non ha affatto sfigurato.



TORNEO FEMMINILE

Seconda giornata Gruppo C

ITALIA b. OLANDA 3-0

Casali/Orsi (ITA) b. Ewijk/Van Der Hoek (NED) 6-0 6-2

Marchetti/Zanchetta (ITA) b. Weterings/Koek (NED) 7-5 6-3

Pappacena/Sussarello (ITA) b. Ettekoven/Van Dinteren (NED) 6-4 6-1



TORNEO MASCHILE

Seconda giornata Gruppo C

ITALIA b. QATAR 3-0

Di Giovanni/Sinicropi (ITA) b. Abdulla/Zayed (QAT) 6-3 6-2

Bruno/Cattaneo (ITA) b. Al Kuwari/Al Kuwari (QAT) 6-1 6-2

Capitani/Cremona (ITA) b. Al-Hijji/Al-Harrasi (QAT) 6-2 6-2