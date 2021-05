Doppio: Mektic/Pavic nuovi re di Roma

Nella giornata conclusiva degli Internazionali BNL d’Italia fari puntati anche sulla finale di doppio maschile. A laurearsi campioni sono stati i croati Mate Pavic e Nikola Mektic, coppia numero 1 del mondo, che in un’ora e ventitre minuti hanno battuto il team anglo-americano formato da Joe Salisbury e Rajeev Ram con il punteggio di 6-4 7-6(4). Per loro è il sesto trofeo stagionale, terzo “1000” dopo Miami e Montecarlo, primo in assoluto a Roma.

Finale all’insegna dell’equilibrio, in cui a fare la differenza sono stati il break arrivato nel quinto gioco del primo set e la maggior lucidità dei croati nel tie-break del secondo. Salgono così a 37 le vittorie nel 2021 in favore del più affiatato tra i tandem del circuito. Ben due croati tornano così a vincere sui campi del Foro Italico dopo il successo nel 1991 di Goran Ivanisevic in coppia con Omar Camporese.

Mate Pavic, 27 anni, era il più giovane dei quattro finalisti. Numero 1 del mondo in carica, per lui è il titolo numero 23 a livello ATP, 6° in coppia con il più anziano connazionale. Sulla strada verso la finale hanno eliminato nell’ordine Bublik/Garin, Daniell/Oswald, Mannarino/Paire e Peers/Venus, sfide che si sono aggiudicati senza lasciare alcun set per strada.

Lasciano Roma senza rimpianti l’esperto statunitense Rajeev Ram (37 anni e numero 12 del ranking ATP) e l’imprevedibile Joe Salisbury (29 anni e numero 11 della classifica mondiale), che nei quarti di finale avevano eliminato i campioni in carica Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

I due mettono insieme 25 titoli (20 quelli nella ricca bacheca dell’americano), di cui 3 condivisi. La vittoria di maggior prestigio è quella arrivata agli Australian Open del 2020 con il netto successo (6-4 6-2 ai danni dei padroni di casa Purcell/Saville).