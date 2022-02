Dov'è Peng Shuai? Il CIO conferma l'incontro a Pechino

L'incontro si farà. Peng Shuai incontrerà il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach nella "bolla" creata per gli atleti a Pechino per l'Olimpiade invernale, che richiede una serie di test molecolari negativi per l'ammissione.

"Ci incontreremo di persona nei prossimi giorni, una volta terminate le procedure anti-COVID necessarie" ha detto Bach nel corso di una conferenza stampa. Dopo le video-chiamate dello scorso dicembre, un incontro di persona "è un segno di rispetto e una necessità - ha commentato Bach -. Dobbiamo ascoltarla, capire come vede questa situazione e come vuole vivere la sua vita. Stiamo cercando di comprendere, un passo alla volta, se vuole che ci sia un'inchiesta. Nel caso, le daremo tutto il nostro supporto".

L'ex numero 1 del mondo in doppio ha spiegato ai rappresentanti del CIO che ora vive a Pechino, che trascorre il tempo con la famiglia e gli amici.

Ha rassicurato che può muoversi liberamente, ma non tutti ne sono convinti. Il colloquio non più mediato dalle telecamere diventa così un elemento in più per valutare il suo benessere, il suo stato mentale a tre mesi da quel 2 novembre in cui sul suo profilo Weibo (social network cinese diffusissimo e controllatissimo) ha accusato l'ex numero 3 del Partito comunista Zhang Gaoli di averla costretta a un rapporto sessuale.

Per settimane, di lei si erano perse le tracce. Poi una serie di video diffusi dai media controllati dallo Stato cinese hanno anticipato le due video-chiamate con il presidente del CIO Thomas Bach, che hanno almeno eliminato la più inquietante delle possibili risposte alla domanda che ha unito gli appassionati e i giocatori: dov'è Peng Shuai?.

Ma le due conversazioni, di cui non sono state diffuse registrazioni o trascrizioni, non evadono tutte le possibili connotazioni della domanda. "La vicenda ci preoccupa enormemente e ci tocca profondamente" ha detto Bach al giornale tedesco Welt Am Sontag. "Il principale dei diritti umani è il diritto all'integrità fisica" ha detto, "e in questo caso abbiamo perseguito un approccio umanitario attraverso una diplomazia discreta".

Tuttavia le modalità in cui il CIO ha preso contatto con la giocatrice, e il silenzio sui contenuti delle conversazioni hanno generato non poche critiche verso il Comitato. Chi ritiene che stiamo assistendo alla messinscena del libero ritorno di Peng Shuai in pubblico, infatti, accusa il CIO indirettamente di fiancheggiare le autorità cinesi.

In ogni caso, a parte le voci sul fatto che sia tornata a vivere a Pechino, fuori dalla Cina non ci sono tracce di Peng Shuai da prima di Natale. Allora, nella sua prima apparizione davanti alle telecamere a un evento di sci di fondo a Shanghai, aveva dichiarato di essere stata fraintesa. "Non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto", spiegava in un video pubblicato da Lianhe Zaobao, testata di Singapore.

In attesa dell'incontro con Bach, però, la WTA non ha ancora avuto modo di parlare direttamente, faccia a faccia, con la giocatrice, ex numero 1 del mondo in doppio.

Al quotidiano francese L'Equipe, l'associazione ha rivelato che non ci sono stati contatti dopo il comunicato dello scorso 3 dicembre in cui il CEO Steve Simon annunciava la sospensione di tutti i tornei in Cina, comprese le WTA Finals a Shenzhen con un montepremi da 14 milioni di dollari.

Il tema è tornato al centro dell'attenzione durante l'Australian Open 2022. Gli organizzatori, ovvero Tennis Australia già sotto pressione per la conseguenze dell'espulsione di Novak Djokovic, ha prima vietato poi consentito a un gruppo di attivisti di indossare e diffondere t-shirt con la scritta "#whereisPengShuai". Un episodio, comunque, largamente ignorato dai cinesi a causa della severa censura applicata in patria alle informazioni sul web.

Secondo Julie Ann Rivers-Cochran, direttrice di The Army of Survivors, organizzazione nata in risposta allo scandalo degli abusi sessuali di Larry Nassar nella ginnastica USA, la mossa di Bach non servirà certo a risolvere la questione. Anzi, ha parlato di "iniziativa inappropriata". L'ha definita un'idea tremenda e anche pericolosa, che non tiene in considerazione gli effetti del trauma".

Pensare che Peng Shuai abbia la facoltà o la possibilità di parlare liberamente, ha detto, "e senza pressioni è quanto meno fuorviante. Il CIO non sta tenendo nella giusta considerazione gli effetti del controllo in materia di abusi sessuali".