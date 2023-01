Draper e Bencic, i pù caldi ad Adelaide

Stesso posto, stesso avversario, ma ad appena una settimana di distanza il risultato è completamente differente. Jack Draper si prende la rivincita e nel secondo torneo di Adelaide e batte nei quarti Karen Khachanov per 64 76 (3), contro il quale aveva perso una settimana fa (ad Adelaide 1, in un match di secondo turno) per 64 62.

Molto aggressivo nei turni di battuta, Draper ha avuto in mano la partita fin dai primi scambi. L'unico momento delicato è arrivato sul 5-4 del secondo set quando il britannico si è fatto breakkare nel momento di servire per il match. Ma si è prontamente ripreso dominando poi il tie-break conclusivo per 7 punti a 3. "Verso la fine - ha detto Draper - mi sono un po' innervosito, ma questo fa parte del gioco. Sono ancora molto giovane e devo imparare a gestire la tensione". Draper ha chiuso con 10 ace, l'80% dei punti vinti con la prima e 12 punti ottenuti in 20 discese a rete.

Un successo che al britannico, numero 40 del mondo, vale la seconda semifinale della carriera (la terza considerando anche le Next-Gen Finals del novembre scorso) dopo quella ottenuta e persa sull'erba di Eastbourne 2022 contro Maxime Cressy.

Nella semifinale di venerdì Draper affronta da favorito il coreano Soonwoo Kwon (84 Atp) che ha eliminato per 61 62 lo svedese Mikael Ymer. Tra Daper e il coreano c'è un solo precedente e anche questo è stato giocato la scorsa settimana ad Adelaide con Draper vittorioso al primo turno per 62 61.

Nella parte alta del tabellone invece si sono qualificati per le semifinali lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l'idolo locale Thanasi Kokkinakis. Bautista Agut ha prevalso nettamente sul connazionale Alejandro Davidovich Fokina, superato per 63 62 in appena 82 minuti di gioco. Nell'altra Kokkinakis ha superato per 63 67 61 il serbo Miomir Kecmanovic. Per Kokkinakis è la quarta semifinale della carriera, la terza ad Adelaide dopo le due giocate nei due tornei d'inizio 2022. Nessun precedente tra Bautista Agut e Kokkinakis.

Nel femminile invece c'è stata l'eliminazione della francese Caroline Garcia (campionessa alle ultime Wta Finals di Forth Worth), superata per 62 36 64 in un'ora e 53 minuti dalla svizzera Belinda Bencic. Un match vissuto sul filo dell'equilibrio fino alle battute finali. La fuga della Bencic in avvio di terzo set (3-1) è stata prontamente tamponata da una Garcia molto attenta ma anche stanca. Sul 4-5, chiamata a servire per rimanere nella partita, la Garcia è arrivata alla palla del 5 pari, ma l'errore commesso sull'ultimo dritto le è costato la partita e l'imbattibilità stagionale che durava da Forth Worth.

"La chiave del match - ha raccontato la Bencic - è stata tutta nel tenere il servizio. Abbiamo servito molto bene entrambe ed è stato molto complicato per entrambe rispondere. E' stata una battaglia lunga e sfiancante. Ho cercato di stare sempre molto attaccata alla linea di fondo campo e mantenermi concentrata su tutti i punti".

In semifinale Belinda Bencic è attesa da Veronika Kudermetova che ha salvato 5 match point prima di piegare Danielle Collins per 46 76 61. Dall'altra parte del tabellone sono emerse Daria Kasatkina (63 76 a una spenta Petra Kvitova) e Paula Badosa (76 75 a Beatriz Haddad Maia).