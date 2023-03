Dubai: Djokovic e Medvedev sul velluto, Rublev invece annulla 5 mp di fila

A un mese dalla vittoria all'Open d'Australia, Novak Djokovic torna in campo e, dopo il successo nel match d'esordio contro Tomas Machac, il numero 1 del mondo firma la 19esima vittoria consecutiva irrompendo ai quarti di finale di Dubai con il netto successo per 62 63 inflitto all'olandese Tallon Griekspoor.

Una vittoria semplice, quella odierna, maturata in appena 82 minuti, con un solo break subito quando però la partita non aveva più senso. Nole infatti ha perso la battuta quando, avanti 5-1 nel secondo set, si apprestava a servire per chiudere il match. Due doppi falli del serbo, poi tre ace consecutivi dell'olandese, hanno allungato la sfida di quasi 10 minuti, ma non hanno modificato l'esito scontato della partita.

"E' stata una serata fantastica - ha detto Djokovic - perché dopo un primo turno duro, avevo bisogno di rischiare meno. Sono partito bene e sono rimasto concentrato per tutto l'incontro. Credo di aver giocato un tennis decisamente migliore rispetto a quello di ieri. Gli ultimi game non sono stati buoni, ma sono riuscito a trovare punti molto importanti grazie al servizio. Sono molto contento della prestazione e di come mi sono sentito in campo e spero che le cose possano andare nella direzione giusta per la sfida dei quarti".

Ai quarti Djokovic sfiderà il polacco Hubert Hurkacz che ha superato per 76 61 il qualificato russo Pavel Kotov.

Nell'ultimo match della sessione serale Daniil Medvedev si è qualificato per i quarti di finale battendo per 64 62 il kazako Alexander Bublik. Medvedev, in corsa per il terzo titolo consecutivo dopo le vittorie a Rotterdam e Doha, non ha offerto nemmeno una palla break al rivale chiudendo la contesa in appena 65 minuti.

"Penso che la fiducia accumulata in queste 11 partite vinte di fila - ha raccontato Medvedev - sia molto più importante della stanchezza. Se non stai male, la fatica si supera. E' stata dura giocare Doha dopo il successo di Rotterdam. A Doha sono comunque riuscito a giocare bene, ora mi sento al 100% della condizione e non vedo l'ora di affrontare le prossime partite". Il russo sfida ora nei quarti il croato Borna Coric che ha superato per 67 63 75 l'australiano Thanasi Kokkinakis.

La più avvincente sfida della giornata però è la sorprendente rimonta di Andrey Rublev che ha annullato 5 match point e vinto per 16 76 76 sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il russo si è trovato sotto 6-1 nel corso del tie break del secondo set prima d'infilare 7 punti consecutivi e siglare una storica rimonta. A decidere la sfida poi è stato il tie-break del terzo set che il russo ha vinto questa volta in modo molto più semplice per 7 punti a 3.