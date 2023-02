Dubai: Sonego nel main draw, Arnaldi e Passaro no

Lorenzo Sonego è l'unico azzurro al via nel tabellone principale del "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Il 27enne torinese, n.7110 ATP, è stato sorteggiato al primo turno contro l'elvetico Marc-Andrea Huesler, n.48 del ranking: tra il piemonte ed il 26enne di Zurigo, vincitore a Sofia lo scorso ottobre del suo primo trofeo ATP, non ci sono precedenti. Sonego ha avuto un inizio di 2023 a dir poco sfortunato nei sorteggi ma ha raggiunto i quarti a Montpellier tre settimane fa (stoppato da Sinner). Huesler in questo primo scorcio di stagione ha giocato bene solo in Davis dove ha sconfitto sia Otte che Zverev.

Nelle qualificazioni, infatti, disco rosso al turno decisivo per Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Il 21enne sanremese, n.110 ATP ed ottava testa di serie delle "quali", dopo il successo all’esordio sull'irlandese Carr, n.740 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, è stato sconfitto per 60 61, in appena 53 minuti, dal ceco Tomas Machac, 22enne di Beroun, n.120 del ranking, mai affrontato prima in carriera.

Il 22enne perugino, n. 109 ATP e settima testa di serie, dopo aver superato l'indiano Bhambri, oggi n.688 ATP (in gara con il ranking protetto) ma n.83 nel 2018, ha ceduto 75 75, in un’ora e 35 minuti di partita, al bulgaro Alexander Lazarov, 25enne di origini statunitensi (è nato a Miami), n.304 del ranking, in tabellone grazie aduna wild card.

Tornando al main draw, il numero uno del seeding è Novak Djokovic, che ha iscritto il proprio nome nel prestigioso l'albo d'oro del torneo già 5 volte, l'ultima nel 2020 (meglio di lui solo Roger Federer, a segno in otto edizioni). A Dubai hanno trionfato anche altri ex numeri uno ATP come Thomas Muster (1997), Juan Carlos Ferrero (2001), Andy Roddick (2008), Rafael Nadal (2006) e Andy Murray (2017).

Oltre al serbo, che esordirà contro un qualificato o un lucky loser: in tabellone ci sono altri tre top ten: i russi Andrey Rublev, n.5 ATP, campione in carica, e Daniil Medvedev, n.8 ATP, vincitore sia a Rotterdam che a Doha, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, n.9 ATP.

