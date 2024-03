Dubai: trionfa Humbert, specialista delle finali

Metti un mancino e un destrorso in finale sul veloce di Dubai - “Duty Free Tennis Championships”, ATP 500 con un montepremi di 2.941.785 dollari. Potente, gran servitore e in forte ascesa il primo. Imprevedibile, tanto brillante quanto capace di rabbuiarsi il secondo. Il primo è il francese Ugo Humbert, infallibile quando chiamato a performare in finale, palcoscenico da lui raggiunto cinque volte in carriera e salutato con altrettanti titoli; il secondo, è il kazako Alexander Bublik, reduce da un poker consecutivo di titoli racimolato nelle sue ultime quattro finali giocate. Il risultato è stata una partita gradevole, vinta dal francese in due set col punteggio di 64 63 e risoltasi progressivamente con il passare dei game, quando rotto il ghiaccio con le condizioni di giornata e compresa l'importanza della posta in palio, l'audacia dei primi scambi ha ceduto il passo alla tensione, rivelatasi ancora una volta ostile al tennis leggero e pungente di Bublik.

Di contro Humbert, sorretto da un'ottima condizione fisica e da un servizio particolarmente ispirato, è riuscito a imporre il suo ritmo al match, ritmo alto e senza fronzoli così da smorzare sul nascere le velleità del kazako, rimasto così con le polveri bagnate e orfano di qualsiasi situazione a lui cara e tale da poterne rilanciare le iniziative.

Partita ed equilibrio non sono mancati nel primo set, con i due contendenti a sfidarsi a viso aperto attingendo a tutto il loro repertorio: accelerazioni, sorprese, grossolani errori e minacce scampate. La crepa si crea nell'ultimo game, con Bublik che già inceppatosi più volte al servizio in precedenza, riesce ad aggrapparcisi e ad annullare un primo set point ad Humbert grazie a una combianazione chiusa in dritto uscendo dalla sua prima, salvo poi regalarne un secondo al francese concesso infine con un doppio fallo, il quarto del suo primo set.

Il kazako - che lunedì da n.19 del mondo potrà comunque festeggiare il suo nuovo best ranking in carriera - accusa il colpo e finisce con l'incassare un secondo break da Humbert nei primi game del secondo set, macchiati da numerosi gratuiti e archiviati con un parziale di 13 punti a 4 vinti dal francese. Sul 4-1 si direbbe che l'epilogo sia ormai solo una questione di tempo, Bublik vaga sulla linea di fondo cercando di confondere le idee al suo avversario. E per un attimo il piano sembra riuscirgli, quando nel nono game sotto 5-3 e con Humbert al servizio per chiudere il match, il kazako riesce a costruirsi la sua unica palla break del parziale. Ma è stato un attimo, spazzato via dal dritto di Humbert che al secondo tentativo è infine riuscito a conquistare il suo secondo titolo in stagione, e steso in terra può finalmente dar sfogo alla sua gioia. Resa ancor più grande da un best ranking che da luendì farà di lui il nuovo n.14 del mondo.

