Ecco i Master regionali FITPRA, con Veronica a caccia del tris

A luglio ha vinto lo scudetto di doppio misto nel Campionato Italiano a Paderno Dugnano; a settembre ha conquistato a Roma il titolo nella Coppa Italia con “le donne di viaEmilia”; e ora Veronica Castellano punta al tris nel Campionato Nazionale FITPRA by Noberasco. La 41enne modenese del Set Point Ssd (foto in apertura) è una delle grandi protagoniste del padel amatoriale del circuito FITPRA, che dopo un percorso di qualificazione lungo dal 1° aprile fino al 19 settembre scalda i motori per la seconda fase regionale.



Nel week-end in molte regioni (ma non tutte: in alcune bisognerà attendere una settimana in più) scoccherà l’ora dei Master, con in palio la qualificazione per il maxi evento finale che dal 30 ottobre al 1° novembre assegnerà i nuovi titoli italiani, sui dodici campi del nuovissimo 7 Padel Village di Siracusa.



Fra i tantissimi a sognare un posto c’è appunto anche la modenese: si è qualificata per il Master dell’Emilia Romagna raccogliendo punti con tanti compagni diversi, ma al Ca’ Marta di Sassuolo torna a far coppia anche sul campo col marito Massimiliano Soranna, col quale tre mesi fa si è cucita sul petto lo scudetto del Campionato Italiano.

Nel doppio maschile non ci sarà invece il numero uno della classifica regionale dell’Emilia Romagna, Tommaso Valenti, mentre il numero 2 Matteo Generali farà coppia con Piergiorgio Lugasi. Fra i favoriti i padroni di casa Stefano Barba e Alberto Romani, vincitori di due titoli nel corso della stagione e rispettivamente numero 3 e 4 della classifica maschile.



Assenze pesanti al Master anche in Sicilia, la regione italiana che ha organizzato più tornei della competizione: 190. Sui campi del Tennis Club Palermo 2 mancheranno Francesco Arena e Dario Aversa, rispettivamente primo e terzo del ranking regionale, ma soprattutto vincitori dello scudetto dello scorso Campionato Italiano. Così i favoriti del seeding sono i trapanesi Attilio Amodeo ed Ezio Ricevuto, già protagonisti nella Coppa Italia, con la qualificazione per la fase finale giocata al Villa Pamphili di Roma.



Nel femminile, invece, occhi puntati sulla catanese Graziella Russo (leader regionale) e Chiara Di Maria, mentre nell’Entry Level l’osservato speciale è il 23enne nisseno Manfredi Tortorici. Uno che ha giocato cinque tornei e… li ha vinti tutti, quattro dei quali con Fabio Arcarese. Ma per questioni di power (nell’Entry Level la somma del power dei due membri della coppia non deve superare i 90) giocherà a Palermo insieme a Luca Coniglio.

La seconda regione per numero di tornei organizzati (139) è stata il Piemonte, dove però i Master sono previsti con una settimana di ritardo rispetto a buona parte d’Italia (amatori in campo ad Artan Padel Club, Verdelago Sport e Boschi Sport); mentre la terza è il Lazio, con 132. Il Master regionale si giocherà al Red Padel di Roma, che con i suoi 15 campi è la seconda struttura più grande del Paese, dietro al solo ai 18 del Country Sport Village di Paderno Dugnano (Milano), che ospiterà invece i migliori giocatori della Lombardia.



A Roma fra le favorite c’è la 49enne Cristiana Rosata: la numero uno regionale, finalista agli “italiani” amatoriali di luglio (con Francesca De Liguori), sarà in campo nel Master con Elisabetta Barnass. Nel Master lombardo, invece, l’attenzione è soprattutto sui cremonesi Alessandro Rossi e Andrea Gastaldi, che si presentano da numero uno e due del ranking regionale, in virtù dei ben sei titoli raccolti da aprile in avanti. Un bottino importantissimo, ma che non è bastato a saziare la loro fame di vittorie. In gara in coppia anche le prime due della classifica femminile, Elda Ferraresi e Margherita Santambrogio, e i primi due del misto: gli under 30 milanesi Andrea Follador e Ilaria Ingraffia.

In Campania, invece, sui sei campi del JOP Sporting Center di Napoli sarà in gara il recordman nazionale Salvatore Caserta: nei cinque mesi e mezzo di gare il 49enne napoletano ha raccolto la bellezza di 8.908 punti (primo in Italia), collezionando – fra doppio maschile e misto – qualcosa come dodici titoli e dieci finali.



Un rendimento incredibile al quale punta a dar seguito a due passi da casa: Caserta giocherà il Master di doppio maschile con Daniele Sepe, col quale ha vinto uno dei suoi tanti titoli, mentre nel doppio misto sarà in gara con Costanza Prozzillo. Uno col suo palmarès a Siracusa non può mancare.

Per il Master nazionale di Siracusa si qualificano le due coppie finaliste dei Master regionali di doppio maschile Open, e le quattro coppie semifinaliste del doppio maschile Entry Level. Nel femminile (categoria Open ed Entry Level) e nel misto è invece necessario vincere il titolo. Un obiettivo che tantissimi giocatori amatoriali di tutta Italia inseguono da mesi: è giunta l’ora di andarselo a prendere.