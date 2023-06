Emilia-Romagna Tennis Cup: sorteggiato il main draw

Sabato pomeriggio è avvenuto il sorteggio del tabellone principale della seconda edizione dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sui campi in terra battuta del TC President a Montechiarugolo (Parma).

Le prime tre teste di serie del main draw del torneo emiliano sono state assegnate allo spagnolo Albert Ramos Viñolas (n.70 al mondo), al brasiliano Thiago Monteiro (n.94) e al francese Alexandre Muller (n.96, finalista qualche mese fa nell’ATP 250 di Marrakech con annessa vittoria su Lorenzo Musetti). Dietro ai tre top-100, all’altro spagnolo Jaume Munar (n.108) e all’ungherese Fabian Marozsan (n.113, autore agli Internazionali BNL d'Italia della clamorosa eliminazione dell'allora numero 1 al mondo Carlos Alcaraz) inizia la ricca pattuglia di tennisti azzurri, composta da tredici giocatori in attesa dell’esito delle qualificazioni che potrebbero aumentare ulteriormente la presenza di italiani nel main draw.

I maggiori candidati ad arrivare in fondo sono Francesco Passaro e Giulio Zeppieri, quest’ultimo protagonista qualche settimana fa di uno splendido Roland Garros iniziato dalle qualificazioni e terminato al secondo turno con una lottata sconfitta per mano del numero 4 del mondo Casper Ruud. Il tennista di latina ha uno speciale feeling speciale nei confronti dei campi del TC President, dove la sua carriera ha preso il volo nel 2019 in seguito alla semifinale raggiunta da diciottenne in quell’edizione del torneo.

Oltre al nome dell’ex numero 7 Fernando Verdasco, già ufficializzato nei giorni scorsi e abbinato dal sorteggio ad un difficile primo turno in un derby con Ramos Viñolas, sono state rese note anche tutte le altre wild card concesse dagli organizzatori. Per il main draw beneficeranno di un invito l'uruguaiano Pablo Cuevas e gli azzurri Francesco Forti e Alexander Weis.

Cuevas, ex numero 14 del ranking ATP, è uno degli specialisti della terra rossa e può vantare nel suo palmares sei titoli ATP (tra cui il 500 a Rio de Janeiro nel 2016) oltre a quindici titoli Challenger. Infine le wild card per le qualificazioni, che prenderanno il via domenica 18 giugno (ingresso gratuito per gli spettatori), saranno Luca Castagnola, Federico Bondioli, Filippo Moroni e Iliyan Radulov, numero 5 al mondo della classifica internazionale Under 18.

