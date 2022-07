Estate di padel, coi Campionati Italiani FIT TPRA

Nel circuito FIT TPRA le opportunità per i giocatori amatoriali non finiscono mai. È terminata da poco l’edizione 2022 della Coppa Italia by Noberasco, che ha coinvolto migliaia di giocatori da ogni parte d’Italia, e ora che l’attività a squadre è in pausa ad animare l’estate dei padelisti ci sono i Campionati Italiani FIT TPRA estivi, scattati ad aprile con la prima fase provinciale. Sono già quasi 850 i tornei in calendario, fra quelli già giocati e quelli ancora da disputare, con la Sicilia capace come sempre di indicare la strada a tutte le altre regioni. Basti pensare che solo sull’isola la conta degli appuntamenti supera quota 250, con manifestazioni per tutti i giocatori e tutti i gusti: maschile, femminile, misto, Open ed Entry Level.



Vuol dire che tutti possono godere a pieno dell’esperienza FIT TPRA, che meglio di ogni altro circuito sa unire lo sport e il divertimento, esaltando lo spirito sociale del padel. La fase 1 andrà avanti fino al 4 settembre, il che significa che ci saranno ancora quasi due mesi interi colmi di tornei per raccogliere punti e scalare le classifiche provinciali, con l’obiettivo di accaparrarsi i posti per i Master regionali, in programma nel week-end che va dal 16 al 18 settembre (o comunque non oltre il 25).

Per garantire dei Master regionali più equilibrati possibile in termini di numeri e livello, le regioni italiane sono state divise in tre fasce:

Fascia A: Abruzzo; Basilicata; Friuli-Venezia-Giulia; Liguria; Molise; Trentino Alto Adige; Umbria; Valle d’Aosta.

Fascia B: Calabria; Campania; Lazio; Marche; Puglia; Sardegna.

Fascia C: Emilia-Romagna; Lombardia; Piemonte; Sicilia; Toscana.



Per il Master regionale, categoria Open (maschile, femminile misto) ed Entry Level (maschile, femminile, misto), si qualificano i primi 8 giocatori di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito nelle regioni di fascia A, i primi 6 nelle regioni di fascia B e i primi 4 nelle regioni di fascia C. Tutti potranno scegliere il compagno di gioco tra i presenti nella classifica regionale della stessa tipologia di doppio. Ma non è tutto, perché in caso di parità di punteggio tutti coloro che sono nelle posizioni valide (prime 4 fascia C, prime 6 fascia B e prime 8 fascia A) sono considerati qualificati.



QUI IL REGOLAMENTO COMPLETO

Per il Master nazionale (21-23 Ottobre 2022) si qualificano invece le coppie vincitrici dei Master Regionali per ogni categoria, per quanto riguarda l’Open (maschile, femminile, misto) e il misto Entry Level. Nelle altre due categorie dell’Entry Level (maschile, femminile) i posti sono invece addirittura il doppio, in quanto alla finale nazionale ci sarà posto anche per le coppie finaliste di ciascuna regione.



In più, qualora uno dei due compagni qualificati non dovesse confermare la partecipazione, il giocatore rimasto senza partner potrà sceglierne uno nuovo tra coloro che hanno disputato il rispettivo Master Regionale. Un’altra opportunità in più, insomma, per garantire a tutti grandi possibilità e tanto divertimento, come il circuito FIT TPRA sta facendo sempre di più e sempre meglio da oltre due anni.