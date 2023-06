Eubanks salva 5 match point: la prima finale ATP è realtà | VIDEO

Cinque match point salvati, poi la gioia per una vittoria che vale doppio. Christopher Eubanks, 27 anni, ha raggiunto a Mallorca la prima finale ATP in carriera e grazie a questo risultato per la prima volta entrerà in Top 50.

In semifinale, la sua prima a livello ATP, ha sconfitto per la terza volta in sei confronti diretti il sudafricano Lloyd Harris, oggi numero 298 del mondo ma con un best ranking di numero 31. Dopo due ore e 18 minuti, Eubanks ha chiuso 46 63 76(9) cancellando tre match point di fila sul 4-5 0-40 nel terzo set e altri due nel tie-break decisivo. Oggi è virtualmente numero 50 del mondo. Nella sfida per il titolo, incontrerà Yannick Hanfmann o Adrian Mannarino.

"Non so come ho fatto a vincere. Ho cercato di continuare a lottare. Sono partito piano, lui all'inizio mi faceva sempre giocare tante palle, mi toglieva tempo. Poi ho trovato più ritmo al servizio, che è stata la chiave del successo in tutta questa settimana" ha detto Eubanks.

Sentiti, e non solo di facciata, i ringraziamenti per i tifosi. "Per qualche motivo siete stati sempre dalla mia parte, magari chiederò la cittadinanza a Mallorca perché senza di voi non avrei vinto".

LA STORIA DI EUBANKS

Due volte All-American negli anni in cui ha giocato nel circuito universitario USA per Georgia Tech (2015-2017), prima di questa settimana Eubanks aveva raggiunto un best ranking di numero 103 lo scorso gennaio.

In carriera ha già mostrato in passato un potenziale molto promettente. Nel 2017, ad Atlanta dove è nato, ha sconfitto Taylor Fritz e Jared Donaldson e raggiunto i quarti ad Atlanta. Nel 2018 ha vinto il primo Challenger, a Leon.

L'anno successivo ha battuto l'allora numero 109 del mondo Felix Auger-Aliassime nelle qualificazioni dell'Australian Open, e ha raggiunto il main draw. Poi, dopo i titoli Challenger a Orlando-2 e Knoxville nel 2021, l'anno scorso ha vinto la prima partita nel main draw di uno Slam, contro Pedro Martinez allo US Open. Eppure all'inizio del 2023, dopo quattro sconfitte consecutive, ha preso in considerazione l'idea di abbandonare il tennis. Ma a Miami è cambiato tutto. Ha superato le qualificazioni e da lì si è involato verso il primo, inatteso, quarto di finale in carriera nel circuito maggiore.

A Mallorca è andato anche oltre. "La prima finale significa tanto. La mia carriera ha avuto tanti alti e bassi, ora finalmente riesco a ottenere risultati consistenti. Le cose stanno iniziando a funzionare"