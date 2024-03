Febbre da Major: a Doha si lotta già per uno degli Slam del padel

Il primo torneo della stagione Premier Padel è andato alle coppie numero uno delle classifiche mondiali, subito capaci di confermarsi al top, ma non c’è tempo per sedersi sugli allori. Perché le stelle delle pala si sono già spostate a Doha dove c’è in palio il primo titolo Major della nuova stagione, in quella Doha dove tutto è iniziato. Era il 2022 quando il Khalifa International Tennis Complex ospitò il primo storico torneo del circuito che ha rivoluzionato il mondo del padel, e due anni dopo la battaglia si riapre per il titolo vinto per due anni di fila da Martin Di Nenno, prima in coppia con Paquito Navarro e poi con Franco Stupaczuk.



I “Superpibes”, superati in semifinale a Riyadh da Galan/Lebron, inseguono quello che per Martin sarebbe il tris partendo da coppia numero 3 del tabellone, quindi con una potenziale chance di rivincita contro i numeri uno nelle semifinali, in programma giovedì in quanto (per rispettare il Ramadan) il Major del Qatar terminerà venerdì. Tutti i più forti debutteranno quindi già lunedì in diretta su Supertennis, dopo il bye del primo turno: per Galan/Lebron sfida contro Windahl/Marmolejo (già superati all’esordio la scorsa settimana), per Di Nenno/Stupaczuk duello contro i qualificati Jofre/Hernandez.



Nella parte bassa del tabellone presenti Coello/Tapia, attesi dalla sfida contro Zapata/Goenaga (a segno all’esordio sugli italo-argentini Patiniotis/Dominguez), e gli osservati speciali Navarro/Gutierrez, che dopo la partenza a Riyadh segnata da più dubbi che certezze – causa immediata eliminazione – affrontano Cordoba/Iriart o Rivera/Mercadal.

A Doha anche la prima presenza nel tabellone principale maschile di un giocatore italiano di nascita, ossia il torinese Marco Cassetta, che ha brillantemente superato le qualificazioni a fianco del belga Clement Geens. Dopo le vittorie ottenute fra venerdì e sabato contro Insa Sotillo/Leygue e Araujo/Mouliaa, i due sfidano al primo turno gli spagnoli Javi Ruiz e Pablo Cardona.



Già al secondo turno l’italo-argentino Denis Perino, che dopo l’ottimo torneo giocato a Riyadh (stop in tre set agli ottavi contro Coello/Tapia) prova a regalarsi un’altra bella settimana a fianco di Alex Chozas. All’esordio in Qatar i due hanno superato gli spagnoli Sager/Oria, sorprese del torneo della scorsa settimana (semifinalisti partendo dalle qualificazioni) e al secondo turno affrontano Juan Tello e Alex Ruiz. Un match duro ma forse non impossibile: fra le coppie di punta l’argentino e lo spagnolo sono una di quelle sin qui mai capaci di convincere al cento per cento.



Nella parte bassa del tabellone anche Fernando Belasteguin e Lucho Capra, altra coppia di delusi dal primo torneo stagionale. Per i due argentini esordio contro i gemelli spagnoli Melendez Amaya.

Se nel maschile le gerarchie sono le stesse di Riyadh, nel femminile alcune cambiano già, in virtù della scelta (annunciata già da qualche tempo) di Gemma Triay e Marta Ortega di separarsi. Da Doha iniziano le loro nuove avventure: la prima da coppia n.3 insieme alla giovane Claudia Fernandez, la seconda da coppia n.4 con Veronica Virseda. Triay/Fernandez sono nella parte bassa con Gonzalez/Brea; Ortega/Virseda nella parte alta con le vincitrici del Riyadh Season P1, Ari Sanchez e Paula Josemaria.



Fra le 16 teste di serie – tutte beneficiarie di un bye al primo turno – anche la nostra Carolina Orsi, coppia numero 14 con Marina Lobo. Dopo aver mancato in Arabia Saudita una buona chance per arrivare ai quarti di finale, le due ci riprovano in Qatar. All’esordio sfidano Marchetti/Pujals o Gomez/Blanco. Nel frattempo, nel main draw per l’Italia sono già arrivate ben tre vittorie, grazie a Carlotta Casali, Chiara Pappacena e Lorena Vano. La prima, in coppia con Lara Arruabarrena, ha superato Vivancos/Arellano al tie-break del terzo set e lunedì sfida la nuova coppia Osoro/Goenaga.



La Pappacena, al debutto stagionale insieme a Xenia Clasca, ha vinto comodamente contro Ribeiro/Polo ed è attesa dalle n.9 Sainz/Llaguno. Lorena Vano, invece, ha avuto la meglio (con la brasiliana Schuck) nel derby contro le qualificate Petrelli/Stellato, battute per 7-5 4-6 6-3. Lunedì il duello contro Iglesias/Las Heras. Fuori anche l’italo-argentina Marianela Montesi, in gara con la spagnola Aitana Garcia Roman. Fatale il duello fra qualificate contro Llobera/Cano (7-5 6-4).