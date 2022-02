Federer conferma: voglio tornare, ma aggiornamenti ad aprile

Roma, 2 feb. (askanews) - Roger Federer punta ancora a tornare al tennis giocato, ma fino ad aprile non sa se questo sarà possibile.Il campione svizzero non gioca da agosto 2021, dopo aver deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per un problema al ginocchio che lo tormentava. Anche se all'epoca aveva dichiarato di volere tentare di tornare in attività, ci sono stati pochi aggiornamenti dall'entourage del 40enne ex numero 1 del mondo.Oggi, però, Federer è apparso in una video call con Credit Suisse, uno dei suoi sponsor, e ha dato delle indicazioni sulla sua degenza. "Ho davanti a me i prossimi mesi, molto interessanti e importanti. Sento che saprò molto di più il prossimo aprile su come sarà il mio corpo", ha detto, "Finora non mi era ancora permesso correre o fare carichi di lavoro pesanti con balzi e stop-and-go. Ovviamente è quello di cui avrò bisogno per tornare sul campo da tennis. Quindi è meglio rispondere a questa domanda forse ad aprile o maggio. Ma ovvio che la spinta c'è, sono davvero motivato a fare il mio lavoro, quello che mi è permesso fare"."Mi piacerebbe fare molto di più, ma i medici e tutti mi stanno trattenendo un po'", ha ammesso. Se e quando tornerà, Federer si ritroverà - per la prima volta nella sua carriera - a inseguire Rafael Nadal come numero di titoli nei tornei del Grande Slam, dopo che lo spagnolo ha vinto gli Australian Open domenica scorsa.Ma come ha dichiarato Federer in un messaggio a Nadal dopo la sua vittoria, lo spagnolo è stato "la sua ispirazione" vista la sua resilienza e capacità di tornare in vetta alla classifica dopo un infortunio al piede davvero pericoloso per la carriera.