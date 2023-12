Federer-Nadal, i 10 scambi simbolo di una rivalità unica - VIDEO

"Quando Roger Federer ha lasciato il tour, anche una parte di me se n'è andata" ha detto Rafa Nadal che lo svizzero ha voluto accanto nella sua ultima partita in Laver Cup. "In campo i nostri stili di gioco erano completamente diversi, anche per questo le nostre partite, la nostra rivalità è stata una delle più grandi. Sono molto fiero di aver fatto in un certo senso parte della sua carriera, e di essere ora suo amico dopo essere stato a lungo suo avversario" ha aggiunto Nadal dopo la partita d'addio.

"Siamo stati strettamente connessi soprattutto negli ultimi dieci anni. Posso alzare il telefono e chiamare Rafa per parlare di tutto, spero che lui si senta nello stesso modo" ha detto Federer.

Parole che certificano una rivalità speciale e la connessione inevitabile fra i soli due giocatori che nell'era Open abbiano chiuso sei stagioni consecutive nei primi due posti della classifica ATP. In ordine diverso, hanno occupato il posto di numero 1 e 2 del mondo ininterrottamente per 211 settimane, da luglio 2005 ad agosto 2009. Si sono incontrati 40 volte, di cui 24 in finale: Nadal ha vinto 24 di queste partite, e 14 di queste finali.

Metà dei 40 "Fedal", gli scontri Federer-Nadal, si sono giocati sul duro. Su questa superficie si sono sfidati 20 volte: 11 i successi di Federer, 9 di Nadal. Lo svizzero fa la differenza indoor, dove ha vinto 5 scontri diretti su 6, quattro dei quali alle Nitto ATP Finals.

Netta la superiorità di Nadal sulla terra battuta: 14 i successi dello spagnolo sul rosso, solo 2 quelli di Federer. Su questa superficie si sono incontrati sono nelle fasi finali dei tornei, tre volte in semifinale, ben 13 in finale. Sei gli scontri diretti al Roland Garros, tutti vinti da Nadal, il giocatore con la miglior percentuale di vittorie su questa superficie nell'era Open.

Quattro, infine, le sfide sull'erba, tutte a Wimbledon. Federer l'ha sconfitto in finale nel 2006 e 2007 e in semifinale nel 2019; Nadal ha vinto il memorabile scontro per il titolo del 2008.

Dopo tanti numeri, è il momento dello spettacolo. Riviviamo allora in questo video i dieci scambi iconici della rivalità che ha segnato un'epoca.

NADAL-FEDERER, I NUMERI DELLA RIVALITA':

SCONTRI DIRETTI (40) Nadal, 24–16

FINALI: (24) Nadal 14–10

MATCH NEGLI SLAM: Nadal, 10–4

Australian Open: Nadal, 3–1

Roland Garros: Nadal, 6–0

Wimbledon: Federer, 3–1

FINALI SLAM: Nadal, 6–3

Australian Open: 1-1

Roland Garros: Nadal, 4–0

Wimbledon: Federer, 2–1

NITTO ATP FINALS: Federer, 4–1

PARTITE 3 SU 5: Nadal, 12–5

PARTITE AL QUINTO SET: 3–3

I MATCH PER SUPERFICIE

Terra battuta: Nadal, 14–2

Erba: Federer, 3–1

Duro outdoor: Nadal, 8–6

Duro indoor: Federer, 5–1