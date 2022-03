Federer, rientro lontano. Luthi: 'Non lo immagino in campo a Wimbledon'

"Non vedo come Roger Federer potrebbe giocare Wimbledon, al momento". Severin Lüthi, grande amico dello svizzero e capitano della nazionale di Coppa Davis impegnata nel weekend nel preliminare contro il Libano, allontana ancora il momento del possibile rientro in campo dell'ex numero 1 del mondo.

"Roger sta lavorando per rinforzare il tono muscolare delle gambe e di tutto il corpo" ha detto Lüthi a Rene Stauffer, biografo di Federer, per il quotidiano Tages Anzeiger. Con Federer, operato due volte al ginocchio nel 2020 e una terza nell'autunno 2021, opera soprattutto il fisioterapista Daniel Troxler, presente anche a Biel/Bienne per la sfida di Coppa Davis, per seguire soprattutto Henri Laaksonen e il giovane Dominic Stricker. "Federer non vuole ancora svolgere lavoro fisico con Pierre Paganini, anche se rimane sempre in contatto con lui" ha aggiunto Lüthi, convinto che Roger nelle prossime settimane potrebbe iniziare ad allenarsi con più frequenza in campo.

FEDERER SENZA RANKING DA LUGLIO? ECCO LE TRE IPOTESI SUL PIATTO

Questa settimana, ha rivelato, dovrebbe scambiare qualche palla, le prime dopo la terza operazione, con la moglie Mirka Vavrinec, che in carriera ha vinto tre titoli ITF e toccato un best ranking di numero 76 nel 2001, prima di chiudere la carriera per un infortunio al piede.

"La cosa più importante per lui è tornare gradualmente sul campo - ha detto Lüthi - ma vista la situazione non riesco a immaginare di vederlo giocare a Wimbledon, anche se non posso dire sia impossibile che succeda".

Federer, assente proprio dalla sconfitta contro Hubert Hurkacz nell'ultima edizione dei Championships, un mese fa aveva manifestato prudenza sulle sue condizioni e incertezze sul suo rientro in campo.

"Penso che la situazione sarà più chiara intorno ad aprile, solo allora potrò sapere a che punto è il mio fisico" ha detto nel corso di un'intervista realizzata attraverso lo sponsor Credit Suisse . "Finora, non riesco ancora a correre. Non posso scattare da fermo, né frenare bruscamente. Spero di poter ricominciare a farlo nelle prossime settimane per vedere come il corpo reagisce".

L'unico impegno che al momento ha preso per quest'anno, se le condizioni glielo consentiranno, riguarda la presenza in Laver Cup, manifestazione a squadre fra Europa e Resto del Mondo di cui è co-organizzatore. "Spero di tornare in campo nel corso di questa stagione e la Laver Cup fa parte della mia programmazione - ha detto -. Non è un segreto che adoro questa manifestazione, sarei felice di tornare a Londra e alla O2 Arena", sede quest'anno dell'esibizione itinerante, organizzata ad anni alterni in città europee ed extra-europee.

L'entusiasmo dei tifosi è cresciuto dopo l'annuncio di un doppio Nadal-Federer nella prossima Laver Cup, come era già successo solo una volta, nell'edizione 2017: in quell'occasione vinsero in tre set contro gli statunitensi Sam Querrey e Jack Sock.

Resta in attesa di aprile, e delle risposte che a quel punto potrebbero arrivare, anche Roger Brennwald, direttore del torneo di Basilea che ritorna in calendario dopo essere stato cancellato negli ultimi due anni a causa della pandemia.