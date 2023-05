Federer risponde ai tifosi su Twitter: le curiosità su Nadal, famiglia, futuro

Roger Federer ha scatenato le piccole e grandi curiosità dei tifosi concedendosi alle loro domande su Twitter. Hanno partecipato anche i profili ufficiali di Wimbledon, della Coppa del Mondo di rugby e di Ivan Ljubicic, suo coach dal 2016 fino alla fine della sua carriera. Queste le loro domande:

Quale dei trionfi a Wimbledon è il tuo preferito e perché?

Tutti.

Seguirai la Coppa del Mondo di Rugby?

Sì, e spero di vedere una partita dal vivo.

Chi è il tuo coach croato preferito senza capelli e con il rovescio a una mano?

Dammi qualche ora per spulciare i libri di storia e ti rispondo.

Tante le domande dei tifosi, abbiamo scelto le più curiose.

Torneremo a vederti con i capelli biondi ossigenati?

La famiglia potrebbe impedirmelo

Un tuo grande colpo che nessuno nomina?

Quello contro Nalbandian al Roland Garros (video accanto)

2006 ?? pic.twitter.com/9zirMBIerh

Ti manca giocare contro Nadal?

Sì e no

Puoi condividere con noi un aneddoto sulla prima volta in cui ti hanno scambiato per qualcun altro?

E' successo qualche giorno fa in Formula 1. Un ragazzo mi ferma e mi chiede: "Posso avere una foto con lei, signor Nadal?". Gli ho detto che non ero Nadal e se n'è andato senza farsi la foto.

Puoi raccontarci una storia simpatica sulla tua carriera che non abbiamo ancora ascoltato?

Se mai vedi Severin, chiedigli di quando ha perso il passaporto a New York dopo uno US Open.

Rivedi su YouTube i video delle tue partite?

Le persone continuano a inviarmeli, soprattutto mio padre, quindi a volte sì.

Ora che ti sei ritirato dormi più di prima?

In realtà meno. Prima *dovevo* dormire un certo numero di ore. Adesso non ho la stessa pressione e finisco per dormire meno. Strano eh?

Voglio giocare a tennis con te, accetterai?

Hai avuto 24 anni per giocare con me, hai perso il treno, mi spiace

Hai in programma un'esibizione in Sudamerica?

Mi piacerebbe giocare esibizioni in futuro, se accadrà tornare in Sudamerica sarebbe straordinario.

Con quale campione di un'era precedente alla tua vorresti aver giocato e perché?

Hmmmm... forse Borg?

Hai in programma di commentare tennis in tv?

Niente del genere per quest'anno.

La tua famiglia come vive il tuo ritiro dal tennis?

Penso che sentano la mancanza di tutti i nostri viaggi, ma allo stesso tempo sono contenti di avere una routine più stabile a casa.

Ci sono mai stati momenti nella tua carriera in cui sei stato impaziente di imparare nuove abilità? Come hai affrontato quell'impazienza che rischia di fare più male che bene?

Nel tennis, ci sono sempre tanti dettagli, tante cose che vuoi migliorare. Devi essere selettivo e metodico. Un bravo coach ti aiuta a definire delle priorità, a capire su cosa lavorare e in che ordine, ti fa capire quale dovrebbe essere l'obiettivo finale fra uno, tre, cinque anni. Voler migliorare tutto e subito può essere una trappola, a volte semplificare le cose funziona meglio.

Ti manca la vita frenetica del tennista a volte? O è più un sollievo avere finalmente tempo per qualcos'altro?

In uno strano modo, mi manca tutto di quella vita. Per anni non sapevo nemmeno che giorno della settimana fosse, a parte il lunedì (inizio di un torneo) e la domenica, il giorno della finale.