Federer: 'Sinner è tra i favoriti di Indian Wells'

Ottocento sono i chilometri che separano San Francisco da Indian Wells. Una distanza notevole ma non sufficiente per impedire a Roger Federer di sbilanciarsi in un pronostico sull'esito del primo Masters1000 della stagione. L'ex n.1 del mondo è atterrato in California per annunciare quella che sarà la venue dell'edizione 2025 della Laver Cup, manifestazione di cui è co-organizzatore e che tra due anni si svolgerà all'interno del complesso del Chase Center: "Il tennis è un grande sport - ha esordito Federer ai microfoni della NBC - ed è importante inseguire i propri sogni. Ma per diventare un professionista occorre ascoltare i tuoi coach, i tuoi genitori, dare il tuo meglio ed essere forti perché non tutti i giorni ti sentirai felice di andare a giocare tennis. Devi faticare, bisogna farlo, si possono avere grandi sogni e grandi apsettative e per provare a realizzarle occorre circondarsi delle giuste persone".

??@rogerfederer onsite checking out the 2025 @lavercup location! pic.twitter.com/zPI9Pv0XhY

— Chase Center (@ChaseCenter) March 9, 2024

Vincitore di cinque titoli a Indian Wells, lo svizzero ha offerto il suo punto di vista sull'edizione appena iniziata del torneo individuando in Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz i favoriti per la vittoria finale: "Credo che Djokovic sia il grande favorito. Poi c'é Sinner che dopo gli Australian Open non ha ancora perso una partita, e poi Alcaraz che è tornato a giocare ed è il campione in carica - si è sbilanciato Federer - Credo che il vincitore sarà uno di questi tre. Sfortunatamente Nadal ha dovuto ritirarsi".

Dopo 5 anni Novak #Djokovic torna a giocare ad #IndianWells ????



Alla vigilia dell'esordio il n°1 del mondo ha parlato di una rivalità speciale, quella con Roger #Federer e Rafa #Nadal ????#tennis | #TennisParadise pic.twitter.com/5kctchFlzN

— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 8, 2024

Il detentore di 20 titoli Slam in carriera ha poi rivelato alcuni degli apsetti che stanno caratterizzando la sua vita dopo il ritiro dai campi, non nascondendo di nutrire ancora una forte passione per gli sport con la racchetta: "In Europa giochamo molto a padel, ma io ci ho giocato solo un paio di volte. E poi c'é il pickleball, che invece ho solo visto senza mai giocarci che ci crediate o no. Sento dire che è molto popolare e che da queste parti stia crescendo molto rapidamente, quindi dovrei cominciare a cimentarmici anche io. So che Jack Sock gioca sul circuito ormai e anche altri ex colleghi ci stanno provando".

Ma tra tanta attività, per quanto leggera e divertente essa sia, la 'manutenzione' del ginocchio malandato che lo costrinse al ritiro ricopre ancora un ruolo importante nella scansione della sua giornata, soprattutto "oggi che mi sono regalato una palestra - ha rivelato lo svizzero - è divertente, l'ho acquistata la settimana dopo il mio ritiro e ora devo usarla. Ci vado tre o quattro volte a settimana e mi alleno e il fatto di sebtire molta meno pressione è l'aspetto che mi piace di mio della mia pensione. Non devo stressare il mio fisico quando non mi sento pronto per giocare, e questo è un gran sollievo. Gioco a squash, a tennis, nuoto molto, insomma cerco di tenermi in forma e continuo a fare riabilitazione al mio ginocchio allenandomi quanto più possibile".

