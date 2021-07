Federer, lo spettacolo continua: terzo turno e nuovo record

Il duello Francia-Svizzera continua a riproporsi. Ma gli esiti non sorridono ai Bleu. Dopo il rigore fallito da Mbappé negli ottavi degli Europei di calcio, a Wimbledon Roger Federer ha eliminato prima Adrian Mannarino, caduto alla fine del quarto set, e poi ieri Richard Gasquet che non lo batte dagli Internazionali BNL d'Italia a Roma nel 2011.

Lo svizzero, che compirà 40 anni il prossimo otto agosto, ha completato il 7-6(1) 6-1 6-4 in un'ora e 51 minuti. Ha firmato così il successo numero 103 a Wimbledon dove ha trionfato otto volte, e raggiunto il terzo turno per la diciottesima volta: un record nella storia del torneo. È anche il più anziano così avanti ai Championships dai tempi dell'australiano Ken Rosewall, che ci arrivò a quarant'anni nel 1975.

È cambiato tanto, forse tutto, per lo svizzero dalla sconfitta a Halle due settimane fa contro Felix Auger-Aliassime, il primo avversario nato negli anni Duemila che abbia mai incontrato. L'aria di Wimbledon lo rasserena, la partita a carte con coach Ivan Ljubicic e il suo staff prima della partita è l'indizio di una ritrovata serenità. Dopo il match, dopo un successo che toglie un po' di dubbi, la sensazione non può che aumentare.

«Conosco Richard molto bene, ci siamo affrontati tante volte – ha detto Federer -. Giocare contro di lui è sempre un piacere. Oggi è stata davvero una bella partita, sono contento della mia prestazione».

Solo il primo set ha riservato qualche problema. Dopo aver cancellato tre palle break nel primo game di battuta, ha alzato costantemente il livello di gioco. Vinto il tiebreak, poi, la partita si è messa definitivamente in discesa.

«Il primo set è stato duro, sono felice del secondo e ancora più del terzo», ha aggiunto alla BBC. Ma l'aspetto più importante, anche a detta dello stesso Federer, è l'essere ancora in tabellone, avendo anche battuto il record di terzi turni a Wimbledon di Jimmy Connors.

Perdere avrebbe portato inevitabilmente a una serie di domande su se stesso e sul futuro. Domande per ora rimandate.

Ora affronterà il britannico Cameron Norrie, che proverà a diventare il secondo mancino a sconfiggerlo all'All England Club.

Finalista al Queen's, battuto da Matteo Berrettini, è il terzo nel circuito ATP per partite vinte nel 2021 dietro solo a Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev.

Numero 34 del mondo, è testa di serie in uno Slam per la prima volta in carriera. Sarà dunque una partita da non sottovalutare.