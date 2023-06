Feliciano Lopez direttore delle Davis Cup Finals: 'La nazionale ha sempre significato tanto'

E' ancora in campo, per quella che ha già annunciato essere la sua ultima stagione da professionista. E' direttore del Mutua Madrid Open dal 2019 e da q uest'anno assumerà l'incarico anche per le Davis Cup Finals. Non ha certo tempo di annoiarsi il 41enne Feliciano Lopez a cui l'ITF ha affidato la guida delle Finals dopo la rottura dell'accordo con Kosmos. Come l'anno scorso, le Davis Cup Finals si svolgeranno in due tempi. Dal 12 al 17 settembre sono in programma gli incontri della fase a gironi a Bologna, Manchester, Valencia e in una città della Croazia ancora da definire. Dal 21 al 26 novembre, poi, a Malaga si giocheranno le sfide della fase a eliminazione diretta, dai quarti alla finale.

"E' un grande onore essere nominato direttore delle Davis Cup Finals - ha detto Lopez -. Ho ricordi speciali di questa manifestazione, sono davvero felice di assumere questo ruolo. Da atleta, rappresentare la tua nazione è il punto più alto della carriera. Per me ha sempre significato moltissimo, e vale lo stesso per tutti i giocatori che vi hanno preso parte negli anni. In qualità di direttore del torneo, il mio ruolo si concentrerà sul rendere questa edizione la migliore possibile per i giocatori e per i tifosi partendo dai recenti successi. Non vedo l'ora di iniziare".

Sono i numeri a confermare quanto Lopez abbia sempre tenuto alla Coppa Davis. E' infatti il giocatore che per più tempo ha preso parte alla manifestazione. L'ha infatti giocata per quindici anni con un bilancio vittorie-sconfitte di 8-9 in singolare e 11-14 in doppio.

Ha esordito nel 2003, nel doppio della finale persa contro l'Australia. Insieme ad Alex Corretja si sono arresi a Wayne Arthurs e Todd Woodbridge. In nazionale ha festeggiato la prima vittoria l'anno successivo, nel 2004. E' un successo determinante, quello completato in quattro set su Tomas Berdych a Brno: vale infatti il punto del 3-1 contro la Repubblica Ceca e di fatto il passaggio ai quarti di finale.

Quattro volte, poi, Lopez ha concluso la stagione alzando il trofeo della Coppa Davis (2008, 2009, 2011 e 2019).

Memorabile il primo successo, in trasferta contro l'Argentina a Mar del Plata. Non a caso per i sudamericani si è parlato allora di Marplatazo, espressione che riecheggia il Maracanazo, ovvero la sconfitta del Brasile contro l'Uruguay nella sfida decisiva per il titolo ai Campionati del Mondo di calcio del 1950 allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. In quell'occasione Lopez ha firmato il punto dell'1-1 battendo in singolare un Juan Martin Del Potro esausto nel finale. E ha giocato un match praticamente perfetto insieme a Fernando Verdasco contro David Nalbandian, furioso con Del Potro per tutto il weekend, e Agustin Calleri.

Nel 2009 Lopez non ha vissuto una stagione particolarmente ricca di soddisfazioni nel circuito ATP, ma è un protagonista assoluto in Coppa Davis. In doppio porta punti pesanti nei quarti contro la Germania (con Verdasco, successo su Nicolas Kiefer e Mischa Zverev, il fratello di Alexander); in semifinale contro Israele (con Tommy Robredo, vittoria su Jonathan Erlich e Andy Ram); e in finale contro la Repubblica Ceca (con Verdasco, successo su Berdych e Radek Stepanek) a Barcellona.

Nel 2011 ha firmato al primo turno il punto della vittoria in doppio contro il Belgio (con Verdasco, contro Steve Darcis e Olivier Rochus), e aperto il successo nei quarti contro gli USA battendo al quinto set Mardy Fish. Le sconfitte in doppio subite in semifinale contro la Francia e in finale contro l'Argentina, entrambe in casa, non cambiano la storia. Nel match per il titolo a Siviglia il protagonista è Nadal che ha dominato Juan "Pico" Monaco nel primo singolare e rimontato Del Potro dopo aver ceduto il primo set: suo il punto della vittoria.

Infine, Lopez ha fatto parte della nazionale spagnola nel 2019, la prima edizione delle Finals con il nuovo formato. Alla Caja Magica di Madrid ha giocato due doppi, entrambi vinti: contro la Russia nel girone (con Marcel Granollers) e in semifinale contro la Gran Bretagna, in coppia con Rafa Nadal.

Quattro anni dopo nessuno dei due sarà al via delle Finals. Nadal tornerà non prima del 2024, e Lopez si prepara ad assumere un nuovo incarico. Sta già costruendo il suo futuro nel mondo del tennis.

"Feliciano sarà senza dubbio un significativo valore aggiunto per la competizione. E' una leggenda della Coppa Davis e incarna tutti i valori che caratterizzano questa manifestazione: passione, divertimento, orgoglio nel rappresentare la propria nazione - ha detto il presidente dell'ITF, la Federazione internazionale, David Haggerty - . Il suo bilancio da giocatore parla da solo, in Spagna lo adorano e ha anche dimostrato il suo talento come direttore di torneo negli ultimi anni. L'ITF e Feliciano sono completamente allineati per continuare a far crescere questo meraviglioso evento".

DAVIS CUP FINALS, I GIRONI

Gruppo A (Bologna)

Italia, Canada, Svezia, Cile

Guppo B (Manchester)

Gran Bretagna, Australia, Francia, Svizzera

Gruppo C (Valencia)

Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del Sud

Gruppo D (Croazia)

Croazia, Olanda, USA, Finlandia