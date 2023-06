Feliciano Lopez saluta il tennis: il video emozionante | VIDEO

Feliciano Lopez watching a tribute video of his career



Ha scelto di farlo sull'erba, superficie su cui ha vinto più partite di qualunque altro giocatore spagnolo. "Sono stato un giocatore diverso ma senza volerlo, per la mia identità come giocatore, il mio stile e il mio servizio - ha detto al sito dell'ATP -. Ma non mi sono allenato con l'obiettivo di sviluppare quel tipo di tennis. Sono cresciuto come la maggior parte degli spagnoli, mi sono allenato a Barcellona poi ho deciso che avrei giocato in maniera diversa dagli altri".

E ha fatto a suo modo la storia. Dal suo debutto in singolare al Roland Garros 2002, non ha saltato uno Slam per vent'anni, fino al Roland Garros 2022. Ne ha giocati 79 di fila, sempre nel main draw: un record. A Mallorca è diventato il più anziano nei quarti di un torneo ATP dal 1995 (dai tempi di Jimmy Connors a Halle) e il quarto per numero di ace nel circuito ATP, che però registra questi dati solo dal 1991.

"Sono molto felice di questo traguardo, ma anche di aver lasciato una bella immagine di me agli altri giocatori e alle persone con cui ho trascorso del tempo" ha aggiunto Lopez.

Nato a Toledo, Lopez ha raggiunto un best ranking di numero 12 del mondo in singolare e 9 in doppio. Ha concluso la stagione in Top 100 ininterrottamente dal 2002 al 2018 e vinto tredici titoli (sette in singolare e sei in doppio). Nel 2019 è riuscito a completare la doppietta al Queen's a 37 anni: è diventato così il più anziano a riuscirci dal 1975, dopo Ken Rosewall che vinse entrambi i titoli a Jackson nel 1975.

In singolare ha vinto 506 partite, di cui 39 contro Top 10 e due contro numeri 1: Nadal al Queen's nel 2010 e Djokovic a Dubai nel 2016.

Lo spagnolo ha raggiunto tre volte i quarti di finale a Wimbledon e una allo US Open. Ha contribuito a guidare la Spagna verso quattro trionfi in Coppa Davis, l'ultimo nel 2019, la prima edizione con il nuovo formato, simile alle grandi competizioni calcistiche con una fase a gironi seguita dagli incontri a eliminazione diretta. E da quest'anno sarà il direttore delle Davis Cup Finals, in cui sarà protagonista anche l'Italia a settembre a Bologna.