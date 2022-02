Felix, la prova del 9: trionfo speciale a Rotterdam

Alla nona finale, da numero 9 del mondo, Felix Auger-Aliassime ha conquistato il primo titolo ATP nel torneo numero 9 del calendario 2022. Quando si dice: aver superato la prova del nove.

Il canadese aveva perso tutti i sedici set giocati nelle prime otto finali nel circuito maggiore. Ma ha iniziato un nuovo percorso lì dove il suo percorso era cominciato quattro anni fa. A Rotterdam, infatti, aveva giocato il suo primo match nel circuito maggiore, esattamente come Stefanos Tsitsipas, sconfitto in finale.

"E' un sogno che si avvera" ha detto dopo la partita Auger- Aliassime che in tutta la partita ha perso solo due punti quando ha messo in campo la prima e cinque con la seconda. "E' stato un match speciale, lo ricorderò per lungo tempo. Essere riuscito a dominare in questo modo al servizio lo rende ancora più incredibile - ha aggiunto -. Ci pensavo da tanto a vivere un giorno così, e finalmente è arrivato. E' il momento più speciale della mia carriera".

Auger-Aliassime aveva già perso una finale contro Tsitsipas, a Marsiglia nel 2020, e una a Rotterdam, nello stesso anno contro Gael Monfils. Ma dall'anno scorso, soprattutto dopo la sconfitta nel match per il titolo a Stoccarda, il canadese ha cambiato marcia. E' entrato tra i primi dieci del mondo, ha ottenuto costanti piazzamenti negli Slam e a gennaio ha guidato il Canada al trionfo in ATP Cup insieme all'amico Denis Shapovalov.

La collaborazione con Toni Nadal deve avergli dato quel po' di convinzione in più che l'ha reso più freddo nei momenti caldi e nelle partite più dure. Qualità emerse anche all'Australian Open, dove si è spinto fino ai quarti di finale e ha anche strappato i primi due set a Daniil Medvedev, capace però di completare la prima rimonta da sotto 0-2 nel tabellone di singolare maschile quest'anno.

"Quest'anno mi sento più maturo" ha spiegato Auger-Aliassime, che ha sconfitto Tsitsipas per la prima volta dal torneo del Queen's del 2019. "Credo di essere un giocatore migliore degli anni scorsi quando arrivavo in finale ma non riuscivo a vincere. Oggi l'ho dinostrato a me stesso e a tutti. Credo che sia un bel segnale di quello che potrà avvenire in futuro. Non mi fermerò qui".

La lunga attesa per il primo titolo del canadese era iniziata a Rio de Janeiro nel 2019. A 18 anni, Auger-Aliassime perse contro il serbo Laslo Djere che commosse il mondo con la dedica commossa ai due genitori, entrambi morti di cancro.

"Vincere a Rotterdam è un grande sollievo - ha spiegato -. Mi è capitato in passato di avere dubbi e paure, di sentirmi stressato. Ma è una liberazione non dover più sentire domande su tutte quelle finali perse".

Il numero 9 del mondo ha avuto anche la possibilità di festeggiare il suo primo trofeo ATP con una compagnia speciale. "C'era mia madre qui, era il suo primo torneo. Vincere davanti a lui è stato davvero splendido. Dopo la finale, abbiamo chiamato mio padre, è stato un momento molto emozionante per tutta la famiglia".