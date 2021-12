Fenomeno Berrettini, numero 3 della Race: tutte le curiosità da sapere

"Era troppo perfino per un sogno", ha detto. Eppure Matteo Berrettini non l'ha sognato. L'ha fatto davvero. E' diventato il primo italiano in finale a Wimbledon nella storia del torneo, e solo il quarto in uno Slam nel singolare maschile. Prima di lui ci erano arrivati, tutti al Roland Garros, Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli (che ha conquistato due titoli su quattro finali) e Adriano Panatta. Da quando ha alzato la Coppa dei Moschettieri nel 1976, nessun altro italiano (uomo) si era mai spinto così avanti in un major in singolare.

Berrettini illumina d'azzurro la domenica d'oro dello sport italiano a Londra: sfida Djokovic in finale all'All England Club prima di Italia-Inghilterra, finale degli Europei a Wembley. "Prendete un bel televisore" ha suggerito il numero 1 azzurro ai tifosi.

Ne ha avuti tanti anche fra gli inglesi sul Centrale. "Forse è un patto faustiano" si chiede Alix Ramsay sul sito ufficiale di Wimbledon. "Noi facciamo il tifo per Matteo e in cambio l'Inghilterra batte l'Italia".

La storia di Matteo parte da lontano. E racconta anche il successo della sinergia che si è creata fra il suo team guidato dal coach Vincenzo Santopadre e la Federazione Italiana Tennis.

Sinergia che si evidenzia attraverso la figura di Umberto Rianna, responsabile del progetto Over 18, che lo segue spessissimo nei tornei (lo accompagna quasi nella metà degli eventi, anche in assenza di Santopadre come al Queen's dove Berrettini ha vinto il suo primo ATP 500); la consulenza di Craig O'Shannessy, coach e punto di riferimento della match analysis applicata al tennis, che collabora con la FIT e gli fornisce analisi prima delle partite; e il preparatore atletico, distaccato dal centro tecnico di Tirrenia.

La storia di Matteo è soprattutto l'affermazione di una normalità che porta a compiere imprese eccezionali. L'immagine della famiglia e del team mescolati in un unico grande gruppo nel suo box durante la semifinale contro Hubert Hurkacz, è il segno della condivisione di un percorso. E' il segno dell'unità nella molteplicità. "Matteo crede molto in se stesso" ha detto il fratello Jacopo, 22 anni con un best ranking di numero 338 del mondo in singolare.

Jacopo ha iniziato a giocare a tennis prima di Matteo, è a lui che si deve l'inizio della carriera dell'attuale numero 1 d'Italia. I due sono legatissimi. Matteo ha spesso indicato proprio in suo fratello una figura di riferimento, per il suo modo più leggero di affrontare anche le difficoltà, di lasciarsele scivolare addosso senza farsi eccessivamente condizionare dagli eventi.

Berrettini è il bello del tennis italiano, grandi obiettivi e valori saldi. La famiglia, spiega, viene prima di tutto.

Matteo "è come un puzzle da mille pezzi completo" ha detto tempo fa Vincenzo Santopadre a SuperTennis". Una delle sue più grandi qualità è uscire bene dalle difficoltà. Con lui dalle difficoltà nascono nuove strade, nuove opportunità e nuovi stimoli per superarsi".

Berrettini, che a scuola amava particolarmente la storia, da grande ha scoperto Hemingway. L'amico e mental coach Stefano Massari ha contribuito ad aprire gli orizzonti attraverso i grandi del cinema: Tarantino, Kubrick e Sergio Leone, Moretti e Sorrentino.

Berrettini, come direbbe Fabrizio De André, non ha tradito il bambino per l'uomo. Ha mantenuto quella matura, pacata sicurezza che lo rende sicuro di sé senza apparire borioso. Una marcia in più in campo e fuori.

Lo conferma anche Raoul Pietrangeli, il suo primo maestro, in questa intervista per SuperTennis. Pietrangeli l'ha seguito nel circolo romano Magistrati della Corte dei Conti dal 2003 al 2010. E' un luogo familiare, ci ha raccontato, visto che i nonni e la mamma del numero 1 azzurro lo frequentano ancora. E' speciale, ci ha detto, il rapporto di Matteo con la sua famiglia.

"Matteo si è allenato con me per otto anni, che rappresentano per lui al massimo il 20% del suo percorso" diceva al Corriere dello Sport. Interessante il suo ricordo del minitennis con il piccolo Berrettini, che già da piccolo mostrava una capacità di attenzione e di applicazione fuori dal comune.

Nei primi passi dell'azzurro, si intravedevano già alcuni degli elementi che l'hanno portato oggi in semifinale a Wimbledon.

Il maestro Pietrangeli ci tiene a sottolineare di non volersi prendere meriti o riconoscimenti eccessivi per quello che Berrettini ha ottenuto in carriera dopo il 2010, con l'inizio del lungo sodalizio con Vincenzo Santopadre.

Dalle prime volte passiamo... alle ultime, quelle di cui ha parlato con l'ATP per il ciclo di interviste della serie "l'ultima volta che...", di seguito nella traduzione italiana.

L'ultima volta che...

...ho perso un volo?

Non mi è mai successo, ma una volta ci sono andato vicino. Meno male che sono un buon corridore!

... ho perso qualcosa di importante?

Ad aprile, ho lasciato il cellulare in un taxi. Ho chiamato diverse compagnie per localizzarlo. Ho dato una descrizione del taxi, per fortuna hanno individuato l'autista e me l'hanno restituito.

... ho pagato per un campo o portato le mie palline?

A Boca Raton quest'anno. Ho comprato le palle, 5 dollari a tubo, ma non ho pagato per il campo.

... essere famoso o conosciuto ha aiutato?

Con il COVID non è facile andare in giro. Ma una volta, tanto tempo fa, ero con un amico in fila. La guardia di sicurezza mi ha riconosciuto e ci hanno fatto entrare prima.

...ho cucinato per me stesso o per altri?

Normalmente, lo faccio quando sono a Monaco con la mia fidanzata [la tennista Ajla Tomljanovic]. Preparo pasta con il formaggio, lo farò la prossima volta che saremo insieme.

... ho incontrato un mio idolo d'infanzia?

E' successo molto tempo fa, la prima volta che ho scambiato con Roger Federer. Era il 2015, mi sentivo molto nervoso, sudavo tantissimo prima ancora che cominciassimo. E' un grande ricordo.

... ho fatto un selfie?

Non sono un fan dei selfie, non chiederei mai a un mio idolo di fermarsi per una foto con me. Dopo la semifinale dello US Open 2019, l'attore Carlo Verdone è venuto a vedere un mio allenamento. Stavo per chiedergli un selfie, ma l'ha domandato prima lui a me. E' stato bello.

