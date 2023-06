Ferrari supera Olivo e porta l'Italia nei quarti a Modena

Continua la marcia vincente di Gianmarco Ferrari nel "Modena Challenger, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl", torneo Challenger ATP che si sta disputando sulla terra battuta del Tennis Club La Meridiana.

Il 22enne di Prato (n.442 ATP), in tabellone grazie ad una wild card, dopo aver superato all'esordio l'alternate Filip Cristian Jianu è stato il protagonista dell'eliminazione della testa di serie numero 6 Renzo Olivo (n.227 del ranking). L'argentino, che al primo turno aveva battuto Giovanni Fonio, ha ceduto 63 64 nel primo scontro diretto con il toscano. Ai quarti di finale del Challenger di Modena Ferrari se la vedrà con un altro tennista tra i favoriti del seeding, lo statunitense n.3 Emilio Nava (n.210 ATP) mai affrontato prima.

Semaforo rosso, invece, per gli altri tre giocatori italiani in campo per il secondo turno del torneo emiliano: Salvatore Caruso (n.265 ATP) si è arreso con un doppio 61 alla prima forza del torneo, l'argentino Federico Coria (n.104 del mondo); Stefano Travaglia (n.221) ha ceduto 62 76(4) al qualificato polacco Maks Kasnikowski (n.309); infine Francesco Forti (n.339 del ranking), anche lui proveniente dal tabellone cadetto, è stato battuto 63 64 dal francese testa di serie numero 5 Terence Atmane (n.241 al mondo).



ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

TABELLONE QUALIFICAZIONI