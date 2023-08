Festa Gauff, primo WTA 1000 a Cincinnati: sconfitta Muchova

Più continua e regolare, Cori Gauff ha sconfitto Karolina Muchova 63 64 e festeggiato il suo primo WTA 1000. La numero 5 del mondo ha interpretato complessivamente meglio la quinta finale in un WTA 1000 fra due giocatrici che non ne avevano mai raggiunte prima. Una finale non certo memorabile per spettacolo o qualità di gioco.

Gauff è la prima teenager a vincere un WTA 1000 dal 2021 quando Iga Swiatek, che Gauff ha battuto per la prima volta in carriera qui in semifinale, ha trionfato agli Internazionali BNL d'Italia. E' anche la quarta statunitense nell'albo d'oro del torneo dal 2004, quando a Cincinnati si è ripreso a giocare stabilmente il singolare femminile. Prima di lei, i tifosi avevano celebrato il trionfo in casa di Lindsay Davenport (2004), Serena Williams (2014 e 2015) e Madison Keys (2019).

Alla lunga Muchova è sembrata pagare la stanchezza per il caldo e per le dieci ore trascorse in campo nel corso del torneo, tre e mezza in più dell'avversaria.

Alla sua sesta finale WTA in carriera, Gauff ha contrattaccato bene e coperto meglio il campo contro la ceca, meno reattiva e poco incisiva anche nelle soluzioni in avanzamento. Ha vinto così il quinto titolo WTA in carriera, il terzo in stagione. E' la prima teenager con tre trofei all'attivo in un anno dal 2019 quando ci riuscì la canadese Bianca Andreescu.

La partita si decide su pochi dettagli, che però tracciano un quadro uniforme e favorevole alla statunitense. L'equilibrio è dimostrato dal secondo set, in cui tutti i primi otto game finiscono ai vantaggi. Muchova è la prima a subire il break e sul 2-4 non riesce a sfruttare un vantaggio di 40-0 e finisce per perdere il servizio per la seconda volta nel parziale. L'ambizione delle scelte, combinata con la stanchezza e una comprensibile tensione, diventa confusione e il tennis di Muchova finisce per sgretolarsi come un castello di carte.

Nonostante qualche segno di tensione nel secondo set, come lo smash tirato sul nastro, ma comunque deviato in campo, nel punto del 4-2 nel secondo set, Gauff è apparsa più efficace nei momenti chiave del match. Almeno fino al momento di servire per la vittoria. L'ottavo game del secondo set si trasforma in una salita sempre più pesante. Gauff manca tre match point, si mette a giocare di diritto in chop, solo in difesa anche in manovra. Non tira più niente, e sbaglia troppo. Muchova, troppo fallosa nel secondo set, ottiene un filo di speranza nella misura di un contro-break.

Dopo una breve interruzione (5-3 30-0) perché qualcuno tra il pubblico si è sentito male, Muchova pesca il jolly e si riavvicina ancora. Per la seconda volta Gauff va a servire per il match e stavolta non fallisce.

La sconfitta in finale, però, non adombra il valore del torneo di Muchova, che ha sconfitto la numero 8 del mondo Maria Sakkari e la numero 2 Aryna Sabalenka. Un percorso che le regala, anche senza il trofeo per la campionessa, l'ingresso in Top 10 lunedì, nel giorno del suo 27mo compleanno.

