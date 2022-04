Festa Potapova: primo titolo WTA a Istanbul

Buona la terza per Anastasia Potapova. La russa, sconfitta nelle prime due finali WTA disputate, conquista al TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul il primo titolo in carriera nel circuito maggiore. L'ex campionessa junior di Wimbledon ha sconfitto in finale 6-3 6-1 Veronika Kudermetova, che certo avrebbe desiderato un regalo diverso nel giorno del suo venticinquesimo compleanno. Ma ha finito per perdere la quarta finale sulle cinque disputate, con l'unica eccezione del torneo di Charleston del 2021.

Decisivo il parziale di otto game di fila dall'1-3 nel primo set che ha fatto la differenza in favore di Potapova, finalista a Mosca e Tashkent nel 2018. Capace di raggiungere un best ranking di numero 64 nel 2019, Potapova è scivolata al numero 122, rallentata anche da un intervento chirurgico alla caviglia nel 2020.

Il successo nella finale di Istanbul contro la numero 29 del mondo rappresenta il suo primo successo su una Top 30 dal torneo di Dubai del 2021. In quell'occasione la russa aveva sorpreso Madison Keys e Belinda Bencic.

Potapova diventa così la seconda qualificata a trionfare in un torneo WTA dopo Tatjana Maria a Bogota due settimane fa e la prima giocatrice a festeggiare il primo titolo nel circuito maggiore nel 2022.