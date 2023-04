Finale Sinner-Medvedev, seguila con noi: speciale 'Today', poi la differita integrale

E' una domenica speciale per il tennis italiano. Una domenica da vivere su SuperTennis. Alle 19 ora italiana Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nella finale del Miami Open. E' la quarta per un italiano in un Masters 1000 dal 1990, quando l'ATP ha definito questa categoria di tornei. Finalista anche a Miami nel 2021, Sinner è l'unico che ne abbia raggiunte due.

E punta ad eguagliare Fabio Fognini, che a Monte Carlo nel 2019 ha conquistato il primo e finora unico titolo per un italiano in un Masters 1000 dal 1990. L'altra finale l'ha giocata Matteo Berrettini a Madrid nel 2021, perdendo contro Alexander Zverev.

Come ha ricordato Luca Marianantoni, però, i tornei della categoria Masters 1000 esistevano anche prima del 1990. Se allarghiamo lo studio analizzando l'albo d'oro di questi tornei anche prima del 1990, troviamo gli questa è la finale numero 37 per i giocatori italiani.

Nelle precedenti 36 il bilancio è di 15 vittorie e 21 sconfitte. Sinner, in questo quadro più largo, eguaglia le tre finali di Palmieri e Cucelli. Solo Nicola Pietrangeli (9) e Adriano Panatta (4) ne hanno giocate di più.

Per un giorno così speciale, SuperTennis ha pensato a una programmazione speciale. Nel corso della giornata rivivremo le partite simbolo della cavalcata di Sinner a Miami, compresa naturalmente la semifinale contro Carlos Alcaraz, ottavo successo per un italiano contro un numero 1 del mondo.

Poi alle 19 seguiremo la finale nello speciale "SuperTennis Today" condotto da Giorgio Spalluto. Insieme a tanti ospiti, in studio e in collegamento, vivremo le emozioni di una finale storica. Al termine dell'incontro, SuperTennis trasmetterà la finale in differita integrale.