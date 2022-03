Finalmente Siracusa: per molti è l’ultima opportunità FIT TPRA

Inizialmente doveva essere dal 30 ottobre al 1° novembre dello scorso anno, ma l’allerta meteo obbligò alla cancellazione. Poi fra 29 e 30 gennaio, ma a rovinare i piani ci si è messa una nuova ondata della pandemia. Mentre stavolta pare tutto in ordine per assistere a un grandissimo evento. Si tratta del Master del Campionato nazionale padel FIT TPRA by Noberasco, che da mesi conosce la lunga lista dei qualificati (oltre 200) ed è finalmente pronto ad arrivare allo splendido 7 Padel Village di Siracusa, che con i suoi dodici campi è uno degli impianti più grandi di tutta Italia. Sarà lì che fra sabato 9 e domenica 10 aprile alcuni dei giocatori amatoriali più forti d’Italia si sfideranno per aggiudicarsi lo scudetto della passata stagione, nella quale il circuito Fit Tpra di padel ha vissuto il suo primo boom, con centinaia di tornei.



La Sicilia era stata la regione leader, organizzandone la bellezza di 195 da aprile a metà ottobre, ed è giusto che l’evento finale si giochi lì, sugli stessi campi che il mese scorso hanno accolto anche il primo (e davvero frequentatissimo) raduno giovanile del nuovo Sistema Italia federale di padel, che fra gli obiettivi ha anche quello di costruire una nazionale juniores in grado di conquistare il titolo mondiale nei prossimi anni. Gli amatori FIT TPRA, invece, si accontentano di traguardi diversi, ma sono comunque animati dalla stessa identica passione.

A proposito di mondiali giovanili: fra le qualificate per Campionato nazionale padel FITPRA by Noberasco, nel doppio misto c’è anche la trapanese Aurora Buscaino, che lo scorso anno a Torreon (Messico) è arrivata a un soffio dalla medaglia d’oro nell’Open under 16, arrendendosi soltanto in finale in coppia con la milanese Matilde Del Col Balletto. La siciliana si è qualificata da campionessa regionale insieme a Ezio Ricevuto, e i due potranno onorare l’impegno anche se quest’ultimo è stato promosso alla classifica nazionale di 3.4, che teoricamente lo escluderebbe dal circuito FIT TPRA.



Infatti, visto che la manifestazione era originariamente in programma per l’ottobre scorso, quindi prima dell’aggiornamento dei ranking nazionali con i punti maturati nel 2021, è stato stabilito che tutti i passaggi di classifica per il 2022 non hanno rilevanza ai fini del Master. Una bella notizia per i tanti che dal circuito amatoriale erano passati in fretta all’attività agonistica FIT, conquistando i punti per salire in terza categoria ma portando avanti parallelamente anche l’impegno nel circuito FIT TPRA, col sogno di cucirsi sul petto lo scudetto prima di salire al livello superiore. A Siracusa avranno l’ultima chance per riuscirci, e saranno in tantissimi a partire con l’obiettivo di non lasciarsela scappare.

L’altra buona notizia è che le iscrizioni, che erano state chiuse alla vigilia dell’evento del 30 ottobre-1 novembre, e poi riaperte per quello di gennaio, sono state aperte un’altra volta, così da dare di nuovo la possibilità a tutti gli aventi diritto di partecipare. C’è tempo per iscriversi fino a lunedì 21 marzo, prima di prenotare l’aereo e regalarsi un’esperienza all’insegna di sport e divertimento, come da manuale del circuito FITPRA di padel, ma anche di tennis e beach tennis.



L’elenco dei padelisti amatoriali che hanno diritto a un posto al Master conta su ben oltre 200 nomi, visto che ciascuno dei vari Master regionali dello scorso settembre aveva offerto un posto a diciotto giocatori diversi, fra Open maschile (le coppie finaliste), Limit 90 maschile (coppie semifinaliste), Open femminile (coppia vincitrice), Limit 90 femminile (coppia vincitrice) e quel doppio misto (coppia vincitrice) che a livello amatoriale piace un sacco. Il motivo? È vero che vincere è importante e fa piacere a tutti, ma in fondo è lo stare insieme ciò che conta di più. Insieme alla possibilità di condividere una passione che ha contagiato tutta Italia. Dalle Alpi fino a Siracusa.