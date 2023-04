Florianopolis: Darderi battuto da Hassan. In gara rimane Giannessi

A Florianopolis (80.000 $ di montepremi su terra battuta) Luciano Darderi (157) è stato eliminato al primo turno dal libanese Benjamin Hassan (295), il quale si è imposto per 57 64 64.

Mercoledì debutto anche per Alessandro Giannessi (testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) contro l'argentino Juan Bautista Otegui (402). Nessun precedente in queste due sfide.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI