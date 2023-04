Florianopolis: Giannessi batte all'esordio Otegui

A Florianopolis (80.000 $ di montepremi su terra battuta) Alessandro Giannessi (testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) si è qualificato per gli ottavi di finale superando l'argentino Juan Bautista Otegui (402) per 62 63. Agli ottavi Giannessi è atteso dal brasiliano Pedro Boscsrdin (352). Giannessi ha vinto l'unico precedente per 62 62 giocato quest'anno nel challenger di Tigre.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI