Fognini, Bolelli, Kyrgios, Kokkinakis: doppio show con vista su Torino

Le Nitto ATP Finals di Torino sono state e saranno uno dei momenti più spettacolari e attesi della stagione internazionale. Ma nel 2022, più che in altre occasioni, potrebbero meritarsi questo ruolo non soltanto grazie al singolo, ma pure in virtù del doppio. Attualmente, la coppia numero 1 della Race è quella composta dagli australiani Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, mentre al terzo posto c'è il duo tricolore formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini. Basterebbero questi due team, se sarà confermata la loro presenza in Piemonte, per rendere il torneo di coppia affascinante e spettacolare per il pubblico quanto quello di singolare.

Partendo dal duo italiano, Bolelli e Fognini hanno vissuto un avvio di 2022 straordinario, molto simile a quello di sette anni prima, quel 2015 magico in cui vinsero gli Australian Open e continuarono poi a ottenere successi lungo tutta la stagione. Fabio e Simone, tornati a giocare costantemente in coppia dopo quattro anni, si sono subito confermati una coppia affiatata, come se questo periodo di allontanamento (almeno per i tornei individuali, visto che in Nazionale c'erano state comunque alcune apparizioni, fra Davis e ATP Cup) non fosse mai passato.

Il primo segnale di un ritorno ad alto livello è giunto nel primo torneo in assoluto della stagione, con la finale di Sydney, raggiunta grazie a un paio di successi importanti contro Murray/Soares e Krawietz/Mies. A fermarli, nell'ultimo atto, Peers e Polasek.

Anche agli Australian Open è andata bene: un quarto di finale con un altro successo di fronte al duo Murray/Soares e una sconfitta senza troppi rimpianti di fronte a Ram e Salisbury, oggi rispettivamente secondo e primo nel ranking mondiale di specialità. La vittoria nel 500 di Rio de Janeiro e la semifinale a Miami hanno ribadito che il ligure e il bolognese fanno sul serio. La stagione sul rosso, peraltro, potrebbe dare loro ulteriori motivazioni e ulteriori risultati per mettere più spazio fra sé e gli altri. Al momento, la coppia numero 9 della Race, quella formata da Arevalo e Rojer, è molto vicina, meno di 400 punti. Ma è decisamente presto per mettersi a fare calcoli di questo tipo.

Bolelli ha rinunciato al singolare da tempo, precisamente da prima della pandemia: nel 2019 giocò Roland Garros (superando le qualificazioni) e Wimbledon, poi decise di dedicarsi soltanto al doppio, cambiando alcuni compagni prima di trovare nell'argentino Maximo Gonzalez una buona spalla. Insieme, hanno vinto due tornei Atp, a Santiago e a Parma, raggiungendo pure le semifinali a Wimbledon e sfiorando le Finals di Torino. Fognini, invece, nel frattempo il doppio lo ha utilizzato sostanzialmente come riempitivo, cambiando partner quasi a ogni torneo. Insieme a Marcelo Arevalo il miglior risultato del 2021, la semifinale a Cincinnati.

Anche se parliamo di Kyrgios e Kokkinakis non siamo alle prese con una novità assoluta. Anzi, i due aussie sono amici da sempre e spesso da giovani hanno visto le loro carriere andare di pari passo. In doppio, si sono fatti notare fin dal periodo degli Under 18, con il trionfo a Wimbledon (nel 2013) come momento clou della loro carriera Juniores nella specialità. Detto questo, le loro apparizioni tra i professionisti, fino a inizio 2022, sono state poche e per nulla memorabili: cinque tornei in tutto, con due sconfitte al secondo turno e tre all'esordio.

Non era tanto un problema di alchimia che mancava, tutt'altro. Caso mai i problemi erano strettamente personali. Una volta uno non stava bene fisicamente, una volta l'altro non era centrato mentalmente. E in generale per nessuno dei due, il doppio è mai stato una priorità o un'occasione per imporsi all'attenzione del grande pubblico. Semmai, un modo per divertirsi. Il punto è che, con una certa sorpresa collettiva, dagli Australian Open 2022 le due questioni hanno trovato un punto di incontro: divertendosi (eccome) Nick e Thanasi sono arrivati fino in fondo, facendo parlare della specialità – soprattutto in patria – come mai si era fatto in passato.

I loro dialoghi – sì, dialoghi, non interviste – durante la corsa di Melbourne sono stati tra i momenti più divertenti di questi ultimi anni. Sentite Kyrgios, commentando i quarti di finale: “Devo essere brutalmente onesto: non mi preoccupo dei nostri avversari. Non sapevo nemmeno con chi avremmo giocato. Voglio dire: ci siamo detti di concentrarsi su noi stessi, di usare il pubblico a nostro favore, di trovare una bella energia, questo contava. Con tutto questo, sapevo che le cose sarebbero andate bene. Il punto è: controllare quello che si può controllare. Per me e Thanasi è il torneo più divertente di sempre. Onestamente non mi interessa vincere o perdere. Andiamo là fuori e ci divertiamo, basta così. Stiamo cercando di far crescere il tennis e di dare alla gente uno show”.

E avanti, sempre con Nick: “Io e Thanasi siamo delle attrazioni per il pubblico in Australia, siamo dei modelli. Io ci ho messo un po' a capire come comportarmi in quanto modello da seguire, diciamo che per un pezzo non sono stato il miglior esempio. Adesso penso di essere maturato e ho capito che tanti là fuori guardano a noi per capire cosa fare. È bello essere un'ispirazione perché alla fine siamo persone normali, facciamo quello che facciamo ma siamo persone normali. Stiamo vivendo una settimana folle. Ogni volta penso sia l'ultima partita. Poi giochiamo contro alcune delle coppie migliori del mondo e salta fuori che vinciamo noi. Stiamo continuando a togliere conigli dal cilindro”.

E sentite Kokkinakis, a fargli da sponda, dopo la semifinale: “Nick è nato col gioco di squadra, col suo basket. È fatto per questo. In team sta bene. Ha fatto grandi cose anche da solo, ma in doppio sono lì per aiutarlo quando comincia a impazzire, questo lo tranquillizza. Cerco di essere la parte solida del duo, ma non puoi togliere a Nick la sua energia, perché è questo che fa di Nick, Nick. Spero che tutto ciò che ho detto abbia senso”.

Infine, ancora Kyrgios, dopo aver alzato il trofeo: “Bene, questa per me è la vittoria più importante della carriera. Nessun dubbio, la numero 1. Non mi è importato molto perdere da Medvedev in singolare, ma quello che abbiamo fatto io e Thanasi in questo torneo è folle. Questa storia non la dimenticheremo mai. È qualcosa che ricorderemo da vecchi. Diremo, 'ti ricordi quella volta quando siamo scesi dal divano e abbiamo vinto gli Oz Open? Se ci saremo noi, alle Atp Finals, faremo fare un bel botto di entusiasmo e popolarità al doppio”. C'è qualcuno che ancora ne dubita?