Forfait Monfils, niente sfida a Rune: 'I medici mi hanno consigliato di non giocare'

Gaël Monfils non infiammerà il Roland Garros contro Holger Rune. Alle 23.23 di mercoledì sera il francese si è presentato in conferenza stampa per annunciare che non avrebbe disputato il match programmato in sessione serale contro il danese, fresco finalista agli Internazionali BNL d'Italia, che dunque avanza direttamente al terzo turno. Dopo la vittoria al quinto set su Sebastian Baez, completata rimontando da 0-4 30-40 nel set decisivo, Monfils ha scoperto la rottura parziale di un legamento del polso sinistro. "Il medico mi ha consigliato di non scendere in campo" ha detto Monfils. Cambia dunque il programma di oggi sul Philippe Chatrier: saranno il tedesco Alexander Zverev e lo slovacco Alex Molcan i protagonisti del match serale.

Per il francese, che al primo turno ha firmato la sua prima vittoria nel circuito da agosto 2022 e ha poi assistito al successo di sua moglie Elina Svitolina che ha raggiunto il terzo turno, il colpo è duro da digerire. "C'è molto più che una semplice delusione - ha ammesso -. Quanti Roland Garros ancora mi restano da giocare? Non posso rispondere, ma non saranno tanti. Per ora devo digerire questa notizia".

Ex semifinalista e tra volte ai quarti di finale in carriera al Roland Garros, Monfils è sceso al numero 394 del mondo. L'anno scorso ha di fatto chiuso la sua stagione dopo il Masters 1000 di Montreal per un infortunio al piede destro. E' tornato in campo solo quest'anno a Indian Wells ma si è dovuto fermare di nuovo dopo Miami per un altro infortunio, stavolta al polso destro.

I primi esami lasciano pensare che stavolta la sua assenza sarà breve. "Giovedì farò un arthroscan per sapere i tempi di recupero esatti. Comunque dovrei stare fuori qualche settimana, non è un infortunio grave: lo sarebbe stato di più se il legamento fosse stato completamente rotto. I medici mi hanno detto che ci sono buone possibilità per me di essere in campo per la stagione sull'erba".