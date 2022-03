Fritz a Indian Wells mette le ali

Se si giocasse tutto l'anno a Indian Wells Taylor Fritz sarebbe probabilmente un Top 10 stabile. Cinque mesi fa, raggiunse la semifinale. E quest'anno ha tutte le intenzioni di eguagliare quel risultato e se possibile migliorarlo. Il 3-6 6-4 7-6(5) ad Alex De Minaur lo conferma. Il match è una battaglia, nel terzo set i due si dividono quattro break nei primi sei game. De Minaur vince uno scambio sfiancante, il più lungo della partita, per salire 3-2 e servizio nel tiebreak ma lo statunitense ribalta la scena e lo costringe a un ultimo errore di rovescio sul match point.

L'australiano incassa la settima sconditta negli ottavi di un Masters 1000, Fritz centra il terzo quarto di finale consecutivo in questa categoria di tornei. La semifinale dello scorso autunno ha infatti preceduto il quarto a Parigi-Bercy. Dall'edizione 2021 del Masters 100 californiano in poi, l'anno scorso Fritz ha vinto 11 partite su 14 di cui cinque contro Top 15: Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Jannik Sinner a Indian Wells, Andrey Rublev e Cameron Norrie a Parigi.

Ha chiuso per la prima volta una stagione da numero 1 degli USA e iniziato il 2022 ancora in ascesa. L'ottavo di finale all'Australian Open, il suo miglior risultato in uno Slam, l'ha proiettato, anche in questa occasione per la prima volta, tra i primi 20 del mondo. Il tutto sotto gli occhi delle telecamere di Netflix che sta realizzando la prima docu-serie sul tennis.

"Sono il tipo di persona che, se raggiunge un obiettivo una volta, si aspetta che ripetersi sia più facile - diceva alla vigilia al sito dell'ATP -. L'anno scorso, sono arrivato in semifinale qui, quest'anno voglio fare lo stesso ma è difficilissimo".

"Sono il tipo di persona che, se raggiunge un obiettivo una volta, si aspetta che ripetersi sia più facile - diceva alla vigilia al sito dell'ATP -. L'anno scorso, sono arrivato in semifinale qui, quest'anno voglio fare lo stesso ma è difficilissimo".

L'approccio ha a che fare con il suo modo di essere, con la sua disposizione ad abbracciare i progressi e i buoni risultati senza mai sentirsi soddisfatto o arrivato. Un approccio che lo accompagna sempre, e non solo in questo che considera il suo torneo speciale, il vero evento di casa. "Ci venivo da bambino, tantissimi miei familiari vivono qui, ci ho passato tantissimo tempo prima di diventare un tennista professionista".

Grande tifoso del Manchester United per Cristiano Ronaldo, che aveva già giocato per i Red Devils dal 2003 al 2009 prima di rientrare la scorsa estate. "Mi piace la fiducia che ha in se stesso, anche se molti dicono sia arrogante - ha detto -. La penso come lui, devi credere tanto in te".