Fritz il redivivo può sognare in questo strano Indian Wells

Il sogno continua. Nel Masters 1000 delle sorprese, a Indian Wells, Taylor Fritz si è preso il centro della scena. In pochi, dopo averlo visto uscire in sedia a rotelle all'ultimo Roland Garros con un menisco rotto, avrebbero immaginato di ritrovarlo pochi mesi dopo a esultare per la prima semifinale in un 1000.

Un successo arrivato battendo Matteo Berrettini e Jannik Sinner, andato a un passo dal 5-2 nel primo set set e scivolato poi sotto 4-6 0-4, poi tirando fuori coraggio e tecnica contro Alexander Zverev. La volée tutta riflessi e fermezza di polso con cui ha chiuso il secondo set valeva il prezzo del biglietto. Nel terzo, poi, ha recuperato da sotto 0-3, senza mai rinunciare al suo tennis aggressivo, salvando due match point mentre Zverev si incartava in due doppi falli quando serviva per chiudere.

La sua seconda vittoria su un Top 5 dopo la vittoria contro Dominic Thiem in Laver Cup nel 2019 suona una conferma di promesse non ancora mantenute.

Fritz, figlio della ex Top 10 Kathy May e a sua volta marito e padre, dietro un viso da film hollywoodiano in bianco e nero porta, coltiva personalità e talento in grado di accendersi per improvvise fiammate.

Qualche anno fa era considerato la nuova grande speranza del tennis USA. Fritz, ex numero 1 junior, a 15 anni si è allenato con Pete Sampras. Da pro, è arrivato al massimo al numero 24. Vincendo il titolo, migliorerebbe anche il suo best ranking.

A 23 anni, si è visto sfilare da un altro figlio (e fratello) d'arte, Sebastian Korda, il ruolo di prima speranza yankee. Ma a 23 anni, il futuro è ancora una palla di cannone accesa. Indian Wells potrebbe cambiare tutto.

La semifinale gli riserva uno scontro senza punti di riferimento né favoriti contro Nikoloz Basilashvili, che ha eliminato il numero 3 del mondo Stefanos Tsitsipas.

Si sono già incontrati a Doha, nella prima delle cinque semifinali stagionali di Fritz, che però ancora non ha giocato finali ATP nel 2021. L'ultima l'ha disputata ad Acapulco l'anno scorso. L'ultimo titolo risale invece al torneo di Eastbourne del 2019.

Basilashvili sembra avere la capacità di sorprendere e realizzare i più grandi exploit nei momenti meno attesi. E' successo quando ha trionfato tre volte negli ATP 500 (Amburgo 2018 e 2019, Pechino 2019). E' successo ancora a Indian Wells. Quest'anno aveva perso all'esordio in cinque dei sei Masters 1000 giocati. In California il suo tennis è esploso, fulminante come i suoi diritti che hanno sfiancato Tsitsipas.

Anche l'altra semifinale mette di fronte due giocatori che in pochi avrebbero immaginato di vedere ancora in corsa a questo punto del torneo: Cameron Norrie e Grigor Dimitrov.

Il mancino britannico, come la campionessa dello US Open Emma Raducanu, è un cittadino del mondo: lo specchio del futuro, non solo per il tennis. Ha il passaporto britannico ma è nato in Sudafrica, ha vissuto in Nuova Zelanda e studiato negli Stati Uniti.

Numero 26 del mondo questa settimana, grazie alla sua prima semifinale in un Masters 1000 sarà per la prima volta tra i primi 20 giocatori del mondo.

Se dovesse battere Grigor Dimitrov, supererebbe Felix Auger-Aliassime all'undicesomo posto nella Race to Turin, la classifica che determina i qualificati alle Nitto ATP Finals di Torino. Vincendo il torneo, scavalcherebbe anche Jannik Sinner, e si ritroverebbe a poco più di 100 punti dal polacco Hubert Hurkacz, oggi virtualmente ultimo dei qualificati alle Finals.

Il 2021 è la sua stagione migliore. Ha vinto 45 partite nel circuito ATP e raggiunto quattro finali: fino al 2020 ne aveva giocata solo una. Sconfitto all'Estoril, a Lione e al Queen's, in quest'ultimo caso da Matteo Berrettini che ha festeggiato il suo più prestigioso titolo in carriera, Norrie ha finalmente conquistato il primo trofeo nel circuito maggiore a Los Cabos, in Messico.

Norrie ha adattato nel tempo l'ampio movimento dalla parte del diritto. Ha costruito un bel tennis completo grazie al lavoro con un giovane coach argentino, Facundo Lugones, suo compagno di squadra quando frequentava la Texas Christian University.

Anche Dimitrov ha scelto un giovane coach argentino, Dante Bottini, a lungo nello staff della IMG Academy di Nick Bollettieri e poi al fianco di Kei Nishikori. Hanno cominciato a lavorare insieme durante l'ultima pre-season, e i risultati si stanno vedendo. "Lavoriamo su molti aspetti - ha detto alla radio dell'ATP -, mi piace poter dire che sto cercando di farlo venire a rete più spesso. Cerchiamo di lavorare sull'aggressività, sul rovescio e il servizio".

La vittoria su Medvedev, che ha sconfitto dopo essere stato in svantaggio 4-6 1-4, fa emergere anche una convinzione che non sempre ha accompagnato il bulgaro. Campione alle Nitto ATP Finals nel 2017, spesso ondivago nel suo rendimento in carriera, sta riscoprendo energia positiva e un approccio semplice. Quello che serve per esaltare il sup repertorio di illuminante completezza tecnica.