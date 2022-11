Fritz show al debutto a Torino: Nadal subito ko

Un debutto col botto. Il 25enne Taylor Fritz, l'ultimo dei qualificati alle Nitto ATP Finals, ha piegato 76(3) 61 Rafa Nadal, il meglio classificato degli otto presenti a Torino.

La potenza e l'efficienza del servizio del californiano, forte anche di undici anni di meno, ha messo ko il maiorchino arrivato a Torino in condizione tutt'altro che ottimale per lottare per il titolo. Così si complica subito il percorso del maiorchino nella sua undicesima partecipazione alle Nitto ATP Finals, l'unico grande torneo che ancora non ha vinto. Troppi gli errori nel secondo set di un Nadal fisicamente spento per evitare la seconda sconfitta stagionale contro Fritz che gli aveva inflitto la prima delusione del 2022 in finale a Indian Wells.

Il 25enne californiano, che si è scaldato con il mancino torinese Edoardo Lavagno (n.344 del mondo) per affinare i dettagli della terza sfida stagionale contro Nadal, per tre volte arriva a un punto dal break nei primi quattro game di risposta. Nadal, però, si salva sempre.

Il pubblico è composto, ma chiaramente pro-Rafa. Il carisma del campione, a Torino con la moglie e il piccolo Rafa junior nato a ottobre, si sente. Era evidente già nell'ammirato distacco, nel senso di rispetto con cui gli appassionati lo hanno osservato attraversare il blue carpet a Piazza San Carlo per iniziare il media day di venerdì.

Ma quando si lancia in una veronica vincente nel primo punto del 12mo game, il più bello del match e di questa prima giornata, i tifosi esplodono in un'avvolgente e lunga ovazione. Fritz capisce bene di non avere molti amici sulle tribune del Pala Alpitour.

Lo statunitense ha preparato bene il match. Nei turni di servizio, quando può appoggiarsi alla prima, comincia spesso lo scambio giocando un colpo profondo e centrale. Nadal così ha meno angolo per aprirsi il campo e prendere il comando del gioco.

In risposta è aggressivo, usa schemi semplici di cui si fida e nel tiebreak ne ricava il massimo risultato possibile. Sale prima 3-0, poi 6-3 e chiude il set dopo un'ora di gioco con un diritto che è una grido di battaglia, un'affermazione forte. Poi si volta verso il suo angolo, lancia un "Coome oon!" di rabbia e d'orgoglio. Intanto il dj riempie il Pala Alpitour con le note di “L'Amour Tojours” di Gigi D'Agostino, base anche di un famoso coro da stadio, uno sfottò da curva alla Juventus.

Il secondo set scivola via più rapido per la soddisfazione di un tifoso che si fa notare per lo striscione "Less spritz more Fritz", "meno spritz e più Fritz".

Il 25enne, entrato in tabellone solo dopo il forfait del numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, firma il break del 3-1 costringendo Nadal a sbagliare sempre più spesso da dietro. E mette in discesa la sua prima uscita alle Nitto ATP Finals.

Nadal è sempre meno reattivo e sempre più fallocso. Gli applausi ritmati che tante volte hanno accompagnato le sue cavalcate trionfali nel circuito ora sono uno scontato e debole sostegno per un campione avviato alla sconfitta. Un sostegno che non cambia la storia.

Fritz, che sfiderà martedì Casper Ruud, si mette in moto per diventare il primo semifinalista born in the USA nel torneo dopo Jack Sock nel 2017. Nadal invece può solo vincere il titolo se vuole chiudere la sesta stagione in carriera da numero 1 del mondo.