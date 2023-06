Gaiba, ecco il main draw: Errani seconda testa di serie

Sara Errani sarà una delle protagoniste principali del tabellone principale a Gaiba, dove sta per scattare il "Veneto Open promoted by Confindustria Veneto Est", seconda edizione del torneo WTA 125k sull’erba naturale veneta.

La 36enne di Massa Lombarda proverà a difendere la finale della scorsa edizione partendo come seconda favorita del tabellone. Il nuovo percorso della finalista del Roland Garros 2012 ed ex numero 5 del mondo (oggi è 69 del ranking) inizierà affrontando per la prima volta in carriera la britannica Katie Swan (n.134 WTA). Sono sei le altre giocatrici italiane ai blocchi di partenza del main draw veneto.

É stata accreditata di una testa di serie anche Lucrezia Stefanini, che si presenta come settima forza del seeding. La n.111 della classifica femminile esordirà con la belga Magali Kempen (n.198), che l'ha battuta nell'unico precedente andato in scena nel 2019 all'ITF di Getxo.

Lisa Pigato (n.495 del ranking) è stata invece sorteggiata per la prima volta contro la croata Ana Konjuh (n.153). Incontro inedito anche quello tra Camilla Rosatello (n.308) e la coreana Su Jeong Jang (n.122), mentre la wild card Alessandra Teodosescu dovrà vedersela con la serba n.4 del tabellone e n.100 del mondo Olga Danilovic, mai affrontata prima.

Proverà a vincere il primo scontro diretto al terzo tentativo contro la romena Irina Bara (n.211 WTA) la 22enne Nuria Brancaccio (n.185), mentre debutto a Gaiba contro Evgeniya Rodina (n.427, nessun precedente) per la classe 2004 Giorgia Pedone (n.539), attualmente impegnata nella finale dell'ITF da 60mila dollari "BMW Roma Cup".

