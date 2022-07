Galan/Lebron da urlo: il Roland Garros del padel si avvicina

57 minuti ai quarti di finale, addirittura 40 in semifinale. C’è da scommettere che la fatica si stia facendo sentire comunque, perché nelle ultime settimane i numeri uno del padel Ale Galan e Juan Lebron sono arrivati in finale in tutti i tornei disputati, giocando quindi il massimo degli incontri possibili. Ma il prestigio di giocare sul Court Philippe-Chatrier del Roland Garros, unito al desiderio di prendersi un altro pezzo di storia dopo il successo di fine maggio al Foro Italico, fa dimenticare anche la stanchezza. Si spiega (anche) così il rendimento incredibile trovato dai due spagnoli nelle fasi finali del Greenweez Paris Premier Padel Major, trasformato in poco più che una formalità.



Poteva essere insidiosa la sfida di venerdì contro Belasteguin/Coello, invece battuti facilmente, e poteva esserlo ancora di più la semifinale contro Pablo Lima e Franco Stupaczuk, coppia che ha già dimostrato di funzionare alla grande. Ma il livello strepitoso portato in campo da Galan e Lebron ha ridotto il duello a una formalità degna di un primo turno qualsiasi, a senso unico dall’inizio alla fine.

Ciò che non racconta la durata lo mette a nudo il punteggio finale: 6-1 6-0 senza un briciolo di difficoltà, senza il minimo brivido, con quasi il triplo dei punti vinti rispetto agli avversari. Una prestazione che la dice lunga sul desiderio dei due spagnoli di mettere le mani anche sul titolo del terzo Major del nuovo circuito, che li ha visti mancare per un soffio il titolo nel torneo inaugurale (a Doha) ma poi non ha fatto altro che contribuire alla loro storia di successo inaugurata a inizio 2020, quando hanno deciso di unire le forze dando il la un dominio che sembra non conoscere fine.

A differenza di quanto accaduto sia a Doha sia a Roma, nella finale di domenica (ore 15) i due spagnoli non si troveranno di fronte la seconda coppia del mondo, perché Paquito Navarro e Martin Di Nenno sono caduti in semifinale contro gli argentini Federico Chingotto e Juan Tello, confermando le difficoltà dell’ultimo periodo. Di Nenno è meno incisivo rispetto al suo splendido 2021, Paquito meno brillante, così gli avversari riescono a individuarne più facilmente i punti deboli e tutto diventa molto più complicato. L’hanno fatto bene Chingotto e Tello, altra coppia che sin qui nel 2022 non ha convinto a pieno, ma dall’appuntamento parigino (indipendentemente dall’esito della finale) ripartirà con ancora più fame.



I due sudamericani, coppia fissa ormai da anni (sono di gran lunga la più longeva del circuito) hanno avuto la meglio per 7-6 6-3 spezzando la resistenza degli avversari in un primo set equilibratissimo, senza l’ombra di una palla-break. Ma nel tie-break i numeri due del tabellone si sono persi, come ben rispecchia il 7-2 finale, e da lì in poi la partita è cambiata. Chingotto e Tello hanno alzato ulteriormente il livello, loro non sono riusciti a tenere il passo e la vittoria è andata meritatamente agli argentini, alla prima finale nel nuovo circuito dopo gli stop in semifinale a Doha e Roma. Adesso sognano di fare un passo in più e conquistare il titolo, ma per quanto visto sin qui se vorranno battere Galan e Lebron (contro i quali peraltro hanno vinto molto raramente) avranno bisogno di un autentico miracolo.



