Gauff ko, festa Kenin: ecco la prima sorpresa a Wimbledon

Ha vinto il punto più bello del match, ma ha perso la partita. Cori Gauff è la prima delle teste di serie "nobili" del torneo a cadere a Wimbledon. La teenager, testa di serie numero 7, si è arresa 64 46 62 contro Sofia Kenin, ex numero 4 del mondo e campionessa dell'Australian Open 2020, che ha firmato la decima vittoria in carriera contro una Top 10.

"Sono rimasta fedele al mio piano e sono contenta di essere riuscita a chiudere prima che fosse troppo scuro per proseguire, non avrei voluto tornare in campo domani" ha detto Kenin, che ha superato le qualificazioni battendo Taylor Townsend nel turno decisivo.

Gauff, capace di conquistare un punto clamoroso dopo essere anche scivolata all'inizio del secondo set, ha chiuso con 33 vincenti a 18, ma soprattutto 33 gratuiti a 22 in due ore e tre minuti di partita.

Dopo la partita, Gauff ha spiegato di essere delusa soprattutto dal suo rendimento al servizio. "Penso di avere un servizio migliore di Sofia, ma lei ha gestito molto meglio di me i primi colpi dopo il servizio - ha ammesso -. Devo lavorare tanto sul diritto, dovrei essere più aggressiva con i colpi a rimbalzo. Comunque la sconfitta mi fa desiderare di lavorare ancora più duro".

Grazie a questo risultato Kenin rimane imbattuta nei quattro incontri di primo turno disputati a Wimbledon. Il suo cammino proseguirà contro la cinese Wang Xinyu. Se dovesse vincere, Kenin raggiungerebbe per la prima volta il terzo turno ai Championships.



