Gauff e Raducanu, potere alle giovani

Potere ai giovani nello Slam più legato al passato e alla tradizione. Passano agli ottavi le teenager Emma Raducanu e Cori Gauff.

Sul campo numero 1 la britannica dalla densa storia personale ha sconfitto Sorana Cirstea, numero 45 del mondo, 6-3 7-5. Eppure non aveva mai battuto una Top 100 prima di questa settimana.

Numero 338 WTA, Raducanu è la quarta teenager di casa negli ottavi di Wimbledon nell'era Open dopo Glynis Coles (1973), Deborah Jevans (1979), e Laura Robson (2013).

Negli ottavi incontrerà Ajla Tomljanovic, che ha eliminato Jelena Ostapenko, semiifinalista nel 2018 e campionessa a Eastbourne, 4-6 6-4 6-2.

Notevole anche la prestazione sicura e brillante di Gauff. La statunitense ha dominato 6-3 6-3 la slovena Kaja Juvan e ha centrato gli ottavi per la quarta volta negli otto Slam giocati.

Gauff, esplosa proprio a Wimbledon due anni fa, aveva perso due dei quattro precedenti incontri con Juvan, numero 102 WTA. Ma stavolta ha chiuso in 65 minuti con 21 vincenti e 17 errori.

Avanza anche Karolina Muchova con un esempio del suo tennis artistico sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova, recente finalista al Roland Garros.

La ceca, che suona il pianoforte e la chitarra e non canta neanche male, sull'erba si esalta. Il 7-5 6-3 la proietta agli ottavi a Wimbledon per due volte in altrettante partecipazioni. Per centrare i quarti, affronterà la spagnola Paula Badosa.