Gauff troppo forte. Finita l'avventura messicana della Trevisan

Finisce contro Coco Gauff, numero 7 del mondo, l'avventura dell'ottima Martina Trevisan agli ottavi di finale del Wta 1000 di Guadalajara. Sul centrale dell'impianto messicano la tennista italiana ha subito una severissima lezione, cedendo in appena 61 minuti di gioco per 6-0 6-3.

L'effimera palla break mancata dalla Trevisan nel primo game dell'incontro, è stata una costante che ha accompagnato la toscana per tutto l'andamento del match. L'azzurra ha provato a reggere il passo e il ritmo della sua avversaria, ma non c'è stato niente da fare.

Le traiettorie profonde e piatte della Gauff hanno squarciato la metà campo della Trevisan, sempre costretta a inseguire. L'azzurra ha mancato altre 4 palle break nel terzo game e dopo appena 23 minuti di gioco si è trovata sotto 6-0.

L'emorragia è durata fino al 3-0 del secondo set, poi sul 3-1 le palle break mancate dalla Trevisan sono salite a quota 7. Finalmente, sul 2-4, Martina è riuscita a strappare la battuta alla rivale e a tornare virtualmente in corsa per il set.

Ma l'immediata reazione dell'americana ha avvicinato di nuovo l'incontro al suo epilogo. Coco ha servito per il match avanti 5-3 ed ha chiuso dopo appena 61 minuti di gioco con un totale di 62 punti messi a segno contro gli appena 38 dell'azzurra.