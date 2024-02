Gigante e Travaglia si ritrovano a Tenerife...anche in doppio

Matteo Gigante e Stefano Travaglia confermano il feeling perfetto con Tenerife. I due azzurri sono stati tra i primi ad approdare ai quarti di finale del Tenerife Challenger 2, evento che si sta giocando sui campi in cemento dell’Abama Tennis Academy.

Finalisti, doppisti e amici: Gigante e Travaglia a gonfie vele - Protagonisti della finale del Tenerife Challenger 3 del 2023, il campione Matteo Gigante e il finalista Stefano Travaglia si stanno confermando protagonisti sui campi dell’Abama Tennis Academy. Entrambi ai quarti di finale dopo le rispettive vittorie su Adrian Andreev e Raul Brancaccio, i due saranno impegnati insieme anche nel torneo di doppio. Negli ultimi due mesi sono stati a stretto contatto all’Enjoy Sporting Club di Roma, infatti Gigante ha svolto lì la preparazione con coach Marco Gulisano, mentre “Steto” si allena lì da più di un anno.

“Ho giocato un bel match e sono contento perché raccolgo i frutti del lavoro che faccio a Roma - le parole dell’ex 60 del mondo -. Le vittorie del 2023 mi hanno dato fiducia e adesso guardo al futuro con ottimismo, ma per raggiungere i risultati che voglio devo continuare a lavorare. Il quarto di finale contro Kovalik? Abbiamo giocato contro qualche anno fa (vittoria di Travaglia a Heilbronn nel 2019) e fu una partita tosta. Non sarà facile neanche questa volta, ma fisicamente mi sento bene e proverò a giocare il mio miglior tennis”. Ai quarti di finale per Gigante invece ci sarà Salvatore Caruso che ha eliminato in tre set la seconda testa di serie Jesper de Jong.

