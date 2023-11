Gioia Djokovic, appuntamento a Torino: 'Belle sensazioni, voglio vincere ancora'

"Vado a Torino con belle sensazioni e grande fiducia. Non ho più perso dalla finale di Wimbledon, spero di finire la stagione in crescendo". Novak Djokovic dà il suo appuntamento agli avversari e ai tifosi italiani in vista delle Nitto ATP Finals. "Mi riposerò per tre, quattro giorni, lasciando da parte la racchetta - aggiunge -, poi andrò a Torino dove ogni partita è come una finale. Mi piace giocare lì, penso di avere un bel legame con il pubblico italiano". A Torino, Djokovic dovrà vincere una partita per essere sicuro, indipendentemente da quello che farà Carlos Alcaraz, di chiudere la stagione da numero 1. Un traguardo che lo renderebbe anche il primo a raggiungere le 400 settimane in vetta al ranking.

E' il risultato del suo 40mo titolo in un Masters 1000, altro record assoluto, a Parigi-Bercy. La vittoria su Grigor Dimitrov gli ha permesso di portare a 1490 punti il vantaggio su Alcaraz nella Race. "Cerco di essere un bravo studente del gioco, di tenere traccia di tutti i numeri ma allo stesso tempo voglio riuscire a concentrarmi sulla prossima sfida - ha detto Djokovic in conferenza stampa -. Sono naturalmente fiero di quello che ho ottenuto, ma sono pronto a voltare pagina. Finché sono in attività, voglio vincere sempre di più e giocare al massimo livello". Dunque, competere per avere la possibilità di vincere Slam, Nitto ATP Finals e Masters 1000, a cui possiamo aggiungere la Coppa Davis che Djokovic ha definito "un grande obiettivo" per quest'anno.

A Bercy, Djokovic ha chiuso una settimana non semplice e non soltanto per le tre partite di fila vinte al terzo set prima della finale contro l'ex numero 3 del mondo Grigor Dimitrov. "Ho avuto problemi di stomaco che mi hanno tolto tante energie, ma in qualche modo sono riuscite a trovare un po' di energia extra quando serviva di più, soprattutto tra giovedì e sabato - ha spiegato -. Considerato quanto successo nell'ultima settimana, questa è una delle mie vittorie più speciali nei Masters 1000. Il virus è stato il mio peggior avversario per quanto riguarda le sensazioni in campo. E' stato pesante, non qualcosa che si incontra di solito".