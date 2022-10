Goffin, che fenomeno! Ieri perde con Nardi oggi batte Alcaraz

Ieri battuto all’ultimo turno delle qualificazioni dal nostro Luca Nardi, che gli annulla due match point. Poi il ripescaggio come “lucky Loser”, una seconda possibilità di giocare nel tabellone principale dell’Astana Open. David Goffin non si è fatto pregare: con una prestazione non da n.66 del mondo quale è ora ma più da n.7, come era cinque anni fa, ha colto la più bella vittoria della stagione, eliminando in due set, 7-5 6-3 il n.1 del mondo Carlos Alcaraz.

Accade talvolta che a tennisti dell’età e della caratura di Goffin, possa affievolirsi il fuoco delle motivazioni: non più brillanti come nei momenti migliori e incalzati dalle nuove generazioni, non sempre riescono a accendere dentro di loro il giusto calore. Ma quando capita di tornare protagonisti di un match di cartello, certe sensazioni si risvegliano e certe consapevolezze ritornano.

"Credo sempre di avere il livello per creare qualche problema a questi ragazzi", ha detto Goffin dopo il match. "Certo, quello che sto attraversato non è stato il mio periodo migliore, non ho giocato molto bene negli ultimi tornei, ma ci credo ancora e mi alleno sempre duro. Non si sa mai”.

Questa costanza e la passione per il tennis gli hanno dato ragione: "Quando giochi contro il numero 1 del mondo su un grande palco, una grande folla, il fuoco dentro ti dà la forza per esprimere il tuo miglior tennis, anche perché non hai scelta. Devi combattere e dare il massimo, quello che ho fatto oggi. Ho sempre creduto di potermi esprimere così e sono felice di essere ancora in grado di farlo".

Goffin ora ha un record di 3 vittorie e 8 sconfitte quando ha affrontato dei numeri 1 della classifica mondiale. Vanta infatti due vittorie contro l’allora n.1 Rafael Nadal, alle Nitto ATP Finals del 2017 e nell'ATP Cup del 2020.