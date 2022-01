Alla vigilia dell'udienza del tribunale, il governo australiano: “Djokovic se ne torni a casa”

La partita di Novak Djokovic per giocare gli Australian Open si sposta in tribunale. Nella notte italiana i legali del n.1 del tennis mondiale dovranno dimostrare - in una udienza via streaming - alle autorità australiane la validità dell'esenzione dal vaccino del serbo dopo che aveva contratto il covid lo scorso mese di dicembre. Ma per il governo australiano l'infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medica e Novak Djokovic non ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino.

Il governo australiano: “Torni a casa”

Il campione serbo - per il governo di Canberra - non puo' dunque entrare nel Paese nè prendere parte agli Australian Open, e indipendentemente dal giudizio del Tribunale chiamato ad esprimersi sull'annullamento del visto, e' competenza del Governo la scelta di non far entrare in Australia Djokovic. A poche ore dall'udienza sulla validità o meno della certificazione anti covid del giocatore serbo per entrare in Australia e partecipare agli Australian Open, il tribunale di Melbourne ha pubblicato la risposta che il governo australiano porterà in aula, nella quale gli avvocati del governo australiano sottolineano il fatto che il campione serbo "non è vaccinato". Come si legge al punto 64, non esistono garanzie di ingresso da parte di un non cittadino australiano nel Pese. Esistono infatti criteri per l'ingresso e ragioni per cui il visto può essere annullato o rifiutato.

Visto cancellato

Anche se a Djokovic è stato confermato che le sue domande soddisfacevano i requisiti per poter viaggiare in Australia senza quarantena, il Ministro dell'Interno ha il potere di verificare le prove e di cancellare il visto. In conclusione, si legge nel documento, la domanda di Novak Djokovic deve essere rifiutata. In un altro passo importante del documento il Governo ribadisce la propria facoltà di annullare il visto anche nel caso in cui il tribunale desse ragione a Djokovic e revocasse la prima cancellazione del visto. Questo perché "l'Australia, in quanto paese sovrano, mantiene la massima discrezionalità su chi lascia entrare nel suo Paese". Secondo quanto riporta il quotidiano australiano The Age, la lettera, che secondo gli avvocati di Djokovic avrebbe permesso al giocatore di recarsi in Australia senza mettersi in quarantena, non garantiva a detta delle autorita' australiane il suo ingresso nel Paese.

La memoria difensiva

Nelle 35 pagine di memoria difensiva presentata al giudice Anthony Kelly del Federal Circuit Court, il serbo ha invece dichiarato di aver ricevuto una una conferma scritta da parte del Department of Home Affairs che gli riconosceva di "corrispondere ai requisiti per entrare in Australia senza obbligo di quarantena". Djokovic ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il coronavirus il 16 dicembre 2021. Una data diventata improvvisamente sospetta in quanto il serbo ha partecipato a due eventi in presenza e senza mascherina il 16 e il 17 dicembre a Belgrado come dimostrano foto e dichiarazioni visibili sui social.

"Non è vaccinato, non può entrare"

Il governo australiano insiste sul fatto che una recente infezione con il virus Covid-19 conta solo come esenzione solo per i residenti e non per i cittadini stranieri che cercano di entrare nel Paese. Agli stranieri è ancora vietato viaggiare in Australia e coloro che possono entrare devono essere completamente vaccinati o avere un'esenzione medica. Grande l'attesa per come andrà a finire. Nel frattempo Djokovic resta al Park Hotel di Melbourne, dove alloggiano decine di richiedenti asilo in attesa del visto per entrare in Australia. L'attenzione sulla sua vicenda ha spinto manifestanti per i diritti umani a recarsi sotto l'hotel per chiedere la liberazione dei rifugiati, unendosi così a tifosi serbi e no-vax che inneggiano al numero 1 del mondo.

Confusione tra regole statali e regole federali

Alla vigilia della decisione definitiva, ha voluto parlare anche Craig Tiley, il direttore degli Australian Open e di Tennis Australia. Tiley ha evidenziato la confusione che si è creata tra regole statali e regole federali per quanto riguarda la concessione dei visti ai non vaccinati. "Abbiamo dato tutte le informazioni che avevamo ai giocatori", ha ribadito Tiley, che in un'altra intervista al quotidiano The Age ha anche detto che i funzionari della federazione, lo scorso novembre, in due occasioni hanno chiesto al governo federale di esaminare le esenzioni per assicurarsi che fossero accettate dalla polizia di frontiera. "Hanno rifiutato di esaminarle - dice il numero uno di Tennis Australia -. Abbiamo detto che avevamo bisogno di aiuto per assicurarci di fare le cose per bene. Se ci avessero aiutato oggi saremmo in una posizione diversa". La speranza del direttore del primo Slam dell'anno è quella di vedere il campione in carica giocare per difendere il titolo.