Gros-Pietro: “Noi come gli sherpa, aiutiamo nella scalata”

Per fare un grande evento ci vogliono partner importanti. Partner come Intesa Sanpaolo. Proprio nei locali del Grattacielo dove ha sede l'istituto bancario, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione delle Nitto ATP Finals, e a fare gli onori di casa c'era il presidente Gian Maria Gros-Pietro.

“I veri protagonisti dell'evento di Torino – ha sottolineato – sono la Federazione Italiana Tennis e le istituzioni che le sono state vicine in questo percorso. Qualche mese fa ci trovammo qui e dissi che Intesa Sanpaolo era da considerarsi come uno sherpa, un supporto per una scalata destinata a fare arrivare in vetta i protagonisti. La banca deve essere così, un facilitatore di chi prende iniziative. Di chi progetta il futuro e vuole per esempio tutelare i propri risparmi e magari acquistare casa”.

“Intesa Sanpaolo gestisce 1.200 miliardi di risparmi degli italiani: noi li reinvestiamo, e siamo vicini alle istituzioni e alle Federazioni sportive come la Fit quando prendono iniziative importanti. Non molto tempo fa - ha aggiunto - abbiamo avuto qui a Torino il grande successo del salone del libro, che sosterremo ancora in futuro. In questi giorni abbiamo Artissima, e stiamo per partire con le Nitto ATP Finals che dureranno 5 anni, dal 2021 al 2025. Ben presto avremo inoltre il Torino Film Festival, e anche lì ci saremo. Intesa Sanpaolo è presente come è presente nell'economia. Noi, in Piemonte, occupiamo più di ottomila persone per far crescere società, economia e persone”.