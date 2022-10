Guadalajara: Trevisan del main draw, Cocciaretto quasi

Marina Trevisan è l’unica azzurra al via nel tabellone principale del “Guadalajara Open Akron”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delle WTA Finals).

La 28enne mancina di Firenze, n.31 WTA, reduce dagli ottavi a San Diego, affronterà al primo turno la statunitense Shelby Rogers, n.37 del ranking, avversaria pericolosissima su questo tipo di superficie. Tra la tennista toscana e la 30enne di Mount Pleasant, South Carolina, non ci sono precedenti.

Nelle qualificazioni Elisabetta Cocciaretto è al turno decisivo: la 21enne di Fermo, n.92 WTA, dopo aver sconfitto all’esordio la canadese Carol Zhao, numero 176 WTA, si gioca un posto nel main draw con la messicana Renata Zarazua, 25enne di Mexico City, n.276 del ranking, che l’ha battuta nell’unico precedente disputato al secondo turno dell’ITF di Santa Margherita di Pula 13 nel 2017.

