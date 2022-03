Guerra in Ucraina, Dolgopolov come Stakhovsky: 'Sto imparando a sparare'

Dalla racchetta al fucile. Come Segiy Stakhovsky, anche Alexander Dolgopolov ha deciso di tornare nella sua Ucraina per combattere contro l'invasione dell'esercito russo. Ex numero 12 del mondo, con tre titoli vinti su nove finali e otto stagioni consecutive in Top 70 all'attivo, l'ucraino ha raccontato il suo ritorno in patria e la sua decisione di prendere parte attiva alla resistenza.

"Ho iniziato a fare pratica con il fucile, un ex soldato mi ha insegnato per 5-7 giorni" ha scritto su Instagram Dolgopolov, che ha scoperto dell'inizio della guerra, chiamata "operazione speciale" dai russi, mentre era in Turchia con la madre e la sorella.

Used to be rackets and strings, now this?????????? pic.twitter.com/hdYjMDlMuo

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022

Così ha deciso di tornare a Kiev per combattere, come dimostra la foto di una tita mimetica e di un fucile pubblicato sul suo profilo Twitter. "Ho trovato un gruppo di persone che stavano andando in Ucraina dagli USA e abbiamo iniziato il viaggio. Abbiamo preso giubbotti anti-proiettile, siamo andati in volo a Zagabria, poi in macchina fino a Kiev in macchina passando dalla Polonia - ha scritto su Instagram -. Questa è casa mia e la difenderemo con tutte le persone che sono rimaste. Resterò a Kiev fino alla nostra vittoria e oltre".