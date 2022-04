Halep contro Badosa alle sette della sera (live in tv)

Alle sette della sera: non sono le cinque di Federico Garcia Lorca ma per il tennis a Madrid possono diventare un momento in cui tutti si fermano per seguire la partita più attesa del Wta 1000 della Caja Magica.

Scenderanno infatti in campo, match clou della terza giornata, la rumena Monica Halep, ex n.1 del mondo in grande rilancio e la spagnola Paula Badosa, da poco arrivata al n.2 della graduatoria WTA.

Un confronto che, in assenza di Iga Swiatek e dopo il ritiro di Ashleigh Barty, ha il fascino di una finale e che SuperTennis trasmetterà in diretta e in chiaro appunto alle 19.00. Dunque non si può perdere.

La seconda giornata del Mutua Madrid Open femminile ha visto esordi positivi per alcune delle giocatrici più attese e al tempo stesso controverse del momento.

La stellina britannica Emma Raducanu, per la quale si vocifera di un possibile futuro con il team di Riccardo Piatti, ha giocato una partita solida eliminando in due set, 7-6 6-0 la ceca Martinkova. Fatto curioso, al prossimo turno la sua strada si incrocia con quella della 19enne ucraina Marta Kostyuk, n.60 del mondo, che da quest’anno si allena proprio a Bordighera, seguita dal team di Riccardo Piatti. Un confronto davvero particolare.

Naomi Osaka, in piena ripresa mentre dichiara di star studiando il gioco dei migliori tra i colleghi maschi, specie quello di Rafael Nadal, ha fatto un boccone della russa senza bandiera Anastasia Potapova: 6-3 6-1 in 61 minuti.

La prima uscita ha regalato una piccola gioia a Bianca Andreescu, la canadese esplosa vincendo gli Us Open 2019 e poi scomparsa sotto un cumulo di infortuni. Una bella partita vinta, lei che è scivolata al n.111 del mondo, contro la statunitense Alison Riske, n.42 Wta: 6-4 3-6 6-0. Un risultato che la proietta a un confronto ancora più tosto, quello con la n.8 del mondo Danielle Collins.